用 AI 高清还原 NASA 阿波罗号主观镜头，带你去月球游一圈

从马斯克 SpaceX 的 Dragon 飞船载人升空，到中国北斗三号全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成，今年的航空航天事业在世界各国开花。

人类开拓其他星球的势头日渐凶猛。

说到人类踏足其他星球，不少人首先想到的可能是月球。

你知道吗，距离人类宇航员最后一次在月球上行走已经过去 48 年了，在上个世纪 70 年代，尽管高清摄像机问世几十年了，航空公司仍然坚持用低分辨率视频来记录这些冒险，这也让很多人难以察觉到航空事业的重要性。

现在，AI 技术发展日渐成熟，航空公司也终于把目光放在了修复这些低分辨率视频上，他们主要借助 AI 技术来放大经典的 NASA 镜头，利用 DAIN 进行补帧处理，让观众第一次有身临其境的感觉。

比如这段阿波罗 16 号在执行任务时拍摄的镜头，除非是真正的阿波罗宇航员，否则这应该是你第一次看到这个画面，还是以高清的形式。

看看这荒凉的月球，凹凸不平的地面：

这些镜头最初在 16 毫米胶片上以每秒 12 帧的速度捕获，视频主要内容是月球车驶向位于月球 “矮子陨石坑”边缘的 4 号车站的整个过程，目前视频已提高到 4K 分辨率，以每秒 60 帧的速度播放。

除了阿波罗 16 号的视频外，这些修复过的视频全都上传到 YouTube 频道 Dutchsteammachine 中。

YouTube 链接：

https://www.youtube.com/c/Dutchsteammachine/videos

大多数人可能都会立即关闭电视上的运动平滑选项（motion-smoothing options），但这是一次尝试，如果操作完全正确，即使没有 VR 眼镜，也会有自己坐在月球车上射击的感觉。

不仅如此，这些录像还同步了特定任务的原始音频，如果你仔细听，可以听到宇航员说话的声音。考虑到宇航员们冗长身穿着笨重的太空服，这让他们看起来像是某个科幻电影中的角色，现在你可以听他们针对任务的对话，以及日常唠嗑，有种回到人间的感觉，只不过，这一切都发生在距离地球 23.8 万英里之外的地方。

当然，还是希望有一天，自己能够登上月球，亲自去走一走。