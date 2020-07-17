网易云音乐支持魅族状态栏歌词功能

IT之家 7 月 17 日消息 根据网友投稿，网易云音乐 7.2.10 正式版现已支持魅族的状态栏歌词功能。

IT之家了解到，去年 9 月， QQ 音乐已率先独家适配魅族手机状态栏歌词功能，当时魅族表示会有更多音乐 App 适配该功能。去年 11 月，酷狗音乐也已适配魅族手机状态栏歌词功能。

状态栏歌词是魅族手机一项独有的功能，在魅族手机开启该功能后可以边聊天边看歌词。