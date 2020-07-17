新版微博 PC 网页端灰度内测，全新 UI 设计

IT之家7月17日消息 今天下午，微博数码公布了新版微博PC网页版的UI设计。

微博数码表示，新版微博PC网页版正在灰度测试。

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▼新版微博PC网页版首页

▼现版微博PC网页版首页

▼新版微博PC网页版详情页

▼现版微博PC网页版详情页

IT之家了解到，微博数码表示，新产品内测上线，PC 端即将迎来改版。官方表示新版微博拥有专业设计、功能好用和安全私密的特点。