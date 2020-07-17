支付宝：全国版消费券推动 1000 万小店数字化

7 月 17 日消息，根据官方公布的数据显示，过去 17 天里，通过支付宝发放的全国版消费券，共吸引超 1000 万小店商家主动报名，撬动 10 亿客流消费，刺激小店规划师职业兴起，就业缺口达 100 万。

近日，商务部等 7 部门近日联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》，《通知》指出，数字化需要成为小店经济的一条发展主线，达到稳定就业、扩大内需、促进消费、提升经济活力的目标。

从 3 月开始，累计超过 170 个城市发放了政府消费券，7 月，全国版消费券开始通过支付宝发放。从全国版消费券的效果看，此前地方消费券发放力度较大的城市，由于率先经过一轮普及教育后，无论是用户热情还是小店热情都更为高涨。

数据统计，过去 17 天里，参与人次最多的五大城市为：杭州、武汉、郑州、广州、南京；小店报名数最多的五大城市为：深圳、郑州、杭州、上海、广州。

“授人以鱼不如授人以渔，让小店报名参与消费券，核心是唤醒小店的数字化意识，因为我们发现，数字化程度越高的小店，抗风险的能力越强，恢复能力更强。“支付宝消费券项目负责人陈冠华说。

从政府开始发放消费券到 7 月中旬，支付宝数据显示，小店使用数字工具的频率提升了 50%，其中，消费券、免息券、外卖成小店经营拉动效应最高的 “三驾马车”，使用过其中任一工具的小店，流水高出平均值 146%，而同时使用这三样工具的小店流水则高出平均值 228%。

蚂蚁金服 CEO 胡晓明表示，未来三年，支付宝要联合 5 万服务商，帮 4000 万服务业商家完成数字化升级，助力小店经济发展。