新报告称苹果下半年推出新 iPad Air：价格会更加实惠

分析师郭明錤在最新的报告中表示，苹果将在今年下半年推出一款新的 10.8 英寸‌ iPad，据称该机型将是下一代的 iPad Air。DigiTimes 现在报告称，苹果的供应链合作伙伴将在 2020 年第三季度开始交付所需的组件。

当前的 iPad Air 起售价为 499 美元，而后续产品的价格将会更低。此前，有报道称苹果将在新 iPad Air 上遵循 2020 款 iPhone SE 的产品策略，而最新报告重申了这一点。

报告声称，尽管新型号将搭载新芯片，可能是 A13 仿生，但它将比其前代产品更加实惠，并且有望极大地促进销售量。苹果已经在平板电脑市场上占据主导地位，更便宜的型号将帮助它瞄准更广泛的受众。

另外，2020 年的新款 iPad Air 可能是第一个抛弃 Lightning 端口的非 Pro 机型。当前型号的 iPad Air 配备 10.5 英寸屏，内部搭载 A12 仿生。尽管不知道后继产品是否会在物理尺寸上变大，还是会缩窄其边框以增加屏幕尺寸，但后者的可能性似乎更大。

台湾的瑞仪光电将为即将到来的平板提供背光单元（BLU），屏幕订单将在 LG Display，京东方和夏普之间进行分配。

根据以前的传言，新的 iPad Air 可能会采用 Face ID 或屏下指纹，并且可能还会过渡到 USB-C 端口，也有人猜测新型号将与妙控键盘相兼容。