“携号转网”服务用户破千万

IT之家 7 月 17 日消息 根据中国信通院的消息，今天，全国 “携号转网”用户突破 1000 万。

2019 年 11 月 27 日中国电信、中国移动、中国联通在全国正式提供 “携号转网”服务，用户可以在保持号码不变的情况下选择电信、移动、联通任一家的网络和服务，避免更换号码带来的成本和风险。

信通院表示，98.3% 用户办理 “携号转网”后没有再次转网，只有 1.3% 用户经过比较后又携回了原有运营商，还有 0.4% 用户再次转网到第三家运营商。根据今年 3 月对办理 “携号转网”的用户调研显示，43% 用户为了获得更好的网络覆盖和网络信号，34% 用户为了获得更便宜的资费，30% 用户为了获得更加符合自身需求的业务套餐，办理 “携号转网”的原因还有获得更好的服务、可以和家人办理亲情号码、仅仅想换一家运营商或者体验一下这项服务。

IT之家曾报道，本月 7 日，工业和信息化部信息通信管理局在京召开了 “携号转网”服务监管电视电话会议，会议强调，现阶段 “携号转网”服务在思想认识方面、行动落实方面和能力建设方面，仍与用户预期存在一定差距。各相关单位要压实责任，全面彻查 “携号转网”服务问题。