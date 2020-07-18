新版 Edge 不好用？教你如何让 Edge 脱胎换骨

自打 Edge 更换了全新的 Chromium 内核后，人气暴增。除了速度更快以外，能够与 Chrome 扩展互通也是吸引人的一大看点。有人说，新版 Edge 的功能太少，简直就是要啥没啥！其实和 Chrome 浏览器一样，Edge 的很多功能也是要靠扩展实现的。而且它还有一个 Chrome 比不了的优势，那就是可以直接访问微软扩展商店。安装了扩展后，Edge 浏览器脱胎换骨！下面就来给大家推荐几款吧。

第一款 . 广告屏蔽器

名称：Adblock Plus

首先推荐的是一款广告屏蔽神器，广告这东西没人喜欢，占据页面且浪费带宽。Adblock Plus 是我个人一直在用的一款去广告神器，杀伤力巨大。除了拦截效果好以外，它还有一个看点，可以根据用户所在国家自定义拦截列表。有什么用呢？那就是可以更有针对性地对本国广告执行拦截！



第二款 . 新标签页

名称：Infinity 新标签页 Pro

新标签页可以帮助我们快速打开日常网站，这款 Infinity 新标签页 Pro 除了可以提供各种个性化设置外，还能从 Bing 网站自动获取每日壁纸。除此之外，推荐它还有另一个理由，那就是 Infinity 新标签页 Pro 自带数据同步。有了这项功能，你的个性化标签就可以随时随地转移到其他设备，真正做到网页随行！



第三款 . 划词翻译

名称：Mate Translate

也许你曾经用过 Google 翻译，或者尝试过其他与翻译有关的扩展，但我依旧会推荐你试一试这款 Mate Translate。它拥有着媲美谷歌的翻译效果，同时支持单词、短句、整页翻译。但最吸引人的，还是它各项细致入微的设置。比如双击翻译、选词翻译、快捷键翻译。甚至在某些特定环境下，Mate Translate 还可以实现边输边译。



第四款 . 鼠标手势

名称：smartUp 手势

原生 Edge 并不支持鼠标手势，这对于很多国内网友来说，是很不习惯的。“SmartUp 手势”是一款鼠标手势扩展，功能强大且没有广告。除了鼠标手势外，SmartUp 手势还支持超级拖拽、摇杆手势、滚轮手势等功能，妥妥的应用神器。



第五款 . 恢复标签页

名称：Undo Closed Tabs Button

很多国内浏览器都有一个关闭恢复按钮，如果网页被意外关闭，点击这个按钮就能一键恢复回来。在微软 edge 扩展库搜索 “Undo Closed Tabs Button”，就能下载这款扩展。装好后，扩展栏上会生成一个 “恢复”图标，点击即可打开恢复列表。这里包含了最近关闭过的 25 组网页，点击完成恢复。此外它还加入了一项一键恢复功能，可以一次性将这些网页全部恢复回来。



第六款 . 自动昼夜切换

名称：Night Shift

夜间看网页一直是很多网友的痛，如何让网页读起来不刺眼，不妨试一试这款扩展。Night Shift 类似于 Win10 的夜间模式，同样可以根据本地的日出 / 日落时间自动启闭。和 Win10 夜间模式相比，Night Shift 的亮点在于支持更多配色，同时也支持浓淡自定义调节。该扩展可以与 Win10 夜间模式一并打开，或者在 Win7 系统中直接使用。



第七款 . 油猴

名称：Tampermonkey

“油猴”是一款非常有名的脚本管理器，很像是我们所用的扩展。和扩展不同，油猴脚本更倾向于人性化功能实现，如自动滚屏、网页限制解除、双击关闭网页、网盘助手、XX 上网……。除了具体的功能实现外，它的最大特点是可以根据网站按需启动，尽可能降低脚本对于浏览性能的影响。通常我们会在 Greasyfork、Userscripts.org 中下载脚本，而绝大多数脚本也都是免费的。



写在最后

随着 Edge 浏览器不断迭代，新版功能日趋强大。目前最新版 Edge 已经可以实现扩展的自动同步，无论是系统重装，还是更换其他设备，只要在 Edge 中登录自己的 Microsoft 账号，就能自动将扩展同步回来，非常方便！

广告屏蔽器

新标签页

划词翻译

鼠标手势

恢复标签页

自动昼夜切换

油猴