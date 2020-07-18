糟心的 2020 年过半，全世界人民都用哪些 emoji 来表达情绪？

7 月 17 日是「世界 emoji 日」，今年是第七年举办。

「世界 emoji 日」已经举办七年了，这是一个非官方的纪念日，每年 Twitter、Instagram、Facebook 等平台都会有人发起庆祝活动，很多品牌也会在这一天公布新的表情符号。

emoji 之所以能在全世界范围内受欢迎，就是因为它代表了人们最真实形象的情绪表达。每年 World Emoji Awards 会发起投票，选出这一年最受欢迎的表情符号，去年的获奖表情是🥰。

而 2020 对全世界人民来说都是很特殊的一年，在 World Emoji Awards 实时更新的投票动态中可以看到，进入候选的有😷👨‍💻📉等，和疫情相关，当然还有代表黑人平权的✊🏿。截止发稿，我看到最终进入角逐的是代表新冠病毒的🦠和代表黑人平权运动的✊🏿。

苹果公布了下一批将进入 iOS 的新表情符号，包括忍者、肺部、跨性别符号、珍珠奶茶等。其实有很多人呼吁推出更符合疫情使用的戴口罩符号，因为目前的😷代表了生病、悲痛，与现在每天戴口罩的日常状态不符。

苹果已经在 Memoji 中准备了更多的口罩配饰，当然只能在苹果用户间传递。

Google 对一些经典的动物表情进行了「复刻」，包括这个海龟符号。这个设计是 2013 年的版本，关于这个表情还有个有意思的梗。

2016 年有人在 Tumblr 上发了一张表情符号等级排名图，把各家品牌的海龟表情放在一起比较，最受欢迎的就是 Google 的 2013 版本，评奖词：「我将用我的生命保护这只完美的乌龟。」

最丑的来自 emojidex：「十分令人恶心。」

其它表情则是进行了重新设计。

每年新发布的表情符号其实不一定会及时推送到你的手机电脑上，像苹果、Google 这种成批推送的，从设计到最终应用可能要 1-2 年。不过每年围绕 emoji 的讨论已经形成了一个文化符号，今年使用最多的口罩、远程办公、指数下降、大哭、扶额 ...... 都是全世界人民共同的选择。

也许不久后疫情恢复，明年的主题又会回到开心、大笑，但 2020 年留给我们的烙印，已经永久留在了社交网络、通讯软件上。