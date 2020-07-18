美股涨跌不一：金山云暴涨 17.15%，微软过去 5 年股价上涨 330%

▲ 纳指涨 0.28%，报收 10503.19 点

北京时间 7 月 18 日消息，投资者既对政府出台更多经济刺激措施充满期望，又担忧疫情反弹会对经济造成进一步破坏，星期五美股涨跌不一。截至收盘，道指跌 62.76 点，跌幅为 0.23%，报收 26671.95 点；标普 500 指数涨 9.16 点，涨幅为 0.28%，报收 3224.73 点；纳指涨 29.36 点，涨幅为 0.28%，报收 10503.19 点。

美国主要科技巨头绝大多数下跌，Facebook 涨 0.46%，亚马逊跌 1.26%，苹果跌 0.2%，NetFlix 跌 6.52%，Alphabet 跌 0.16%，微软跌 0.51%。

中国主要科技股多数下跌，网易涨 1.62%，爱奇艺跌 1.24%，拼多多跌 1.29%，微博跌 1.5%，腾讯音乐跌 1.01%，阿里巴巴涨 1.91%，京东涨 0.68%，趣头条跌 1.76%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：金山云（涨 17.15%），品钛（涨 9.38%），小牛电动（涨 9.28%），蘑菇街（涨 8.68%），无忧英语（涨 6.79%），触宝（涨 5.5%），优信（涨 3.95%），流利说（涨 3.73%），简普科技（涨 3.45%），兰亭集势（涨 3.42%），嘉楠科技（涨 3.23%），虎牙（涨 3.1%），前程无忧（涨 3.09%），1 药网（涨 2.91%），迅雷（涨 2.51%），UT 斯达康（涨 2.4%），搜狐（涨 2.11%），好未来（涨 1.54%），跟谁学（涨 1.51%），趣店（涨 1.49%），小赢科技（涨 1.36%），猎豹移动（涨 1.24%），网易有道（涨 1.09%），万国数据（涨 0.91%），携程网（涨 0.63%），百世（涨 0.45%），360 金融（涨 0.4%），欢聚集团（涨 0.34%），宜人贷（涨 0.26%），易车（涨 0.25%），中芯国际（涨 0.21%），老虎证券（涨 0.19%），58 同城（涨 0.16%），正保教育（涨 0.11%），世纪互联（涨 0.04%）。

与上一交易日持平的公司包括：云集。

下跌的公司包括：新浪（跌 0.11%），斗鱼（跌 0.25%），中通（跌 0.52%），新氧（跌 0.57%），华米（跌 0.75%），云米（跌 0.77%），房天下（跌 0.83%），蓝城兄弟（跌 0.89%），500 彩票网（跌 1.19%），汽车之家（跌 1.2%），乐信（跌 1.3%），哔哩哔哩（跌 1.5%），新东方（跌 1.54%），荔枝（跌 1.56%），宝尊电商（跌 1.68%），唯品会（跌 1.69%），如涵控股（跌 1.96%），陌陌（跌 2.19%），蛋壳公寓（跌 2.6%），微贷网（跌 3.31%），达内科技（跌 3.41%），人人公司（跌 3.54%），寺库（跌 3.73%），亿航（跌 4.04%），信而富（跌 4.09%），搜狗（跌 4.16%），凤凰新媒体（跌 4.19%），信也科技（跌 4.39%），途牛（跌 4.65%），富途控股（跌 4.93%），团车（跌 5.63%），金融界（跌 5.69%），乐居（跌 11.5%），蔚来（跌 14.3%）。

中国电商市场快速增长，阿里巴巴股价受益

投资公司 Stifel 分析师斯科特 · 迪维特（Scott Devitt）星期五发表投资报告，维持对阿里巴巴股票的 “买入”评级，并将其目标股价上调 40 美元至 270 美元。今年以来，阿里巴巴股价累计上涨 16%。他指出，中国电子商务行业的发展不可忽视，这将继续推高阿里巴巴股价。中国国家统计局的数据显示，上个月中国实体商品网上销售持续增长，同比增幅高达 25%。5 和 4 月份的增幅分别是 22% 和 16%。第二季度中国网上销售同比增长约 21%，高于第一季度 6% 的增幅。上个月，电商占到中国零售市场的 25%，比 2019 年年底高出五分之一。迪维特在报告中写道，这意味着过去 6 个月电商在零售市场的份额有了实质性提高。电商在零售市场上份额的提升对于阿里巴巴第二季度业绩而言是个好消息。迪维特预计，阿里巴巴营收将增长 31.5%，高于分析师预期的平均水平 28.6%。其他分析师也认为，阿里巴巴在中国电商市场的主导地位，是其股票值得买进的一个原因。不断增长的云计算部门是推动阿里巴巴股价上涨的又一个因素。

蔚来遭高盛 “黑”，跌逾 14%

高盛分析师方飞（Fei Fang，音译）当地时间星期五发表投资报告，将蔚来股票评级由 “中性”下调至 “卖出”，并维持 7 美元的目标股价，这意味着蔚来股价在当前水平有 46% 的下降空间，相比之下，被高盛纳入研究范围的其他中国厂商股价下降空间为 16%。方飞在报告中称，过去 1 个月蔚来股价累计涨幅达到 89%，而交付量 / 利润预期并没有实质性变化，这意味着其股价反映了投资者的 “过度乐观”。方飞预计，未来两年蔚来将 “烧掉”100 亿元资金，外界的资金注入将为此买单，在现有车型销售增加和新车型推动下，2020、2021、2022 财年的营收将分别增长 80%、86% 和 72%。方飞预计，包括蔚来中心和蔚来空间在内的销售网络规模将由 2019 年底的 70 家增长到 12 月份的 200 家。方飞还预计，未来数年，随着利润率的提升，蔚来自由现金流状况将有大的改观。在谈到投资蔚来的长期机遇时，方飞表示，中国汽车市场结构性高端化、电动汽车普及，以及作为中国首个本土高端电动汽车品牌的稀缺性，都对投资者有吸引力。高盛预计，2020 年蔚来在高端汽车市场上的份额为 1.2%，2025 和 2030 年将分别上升至 5.8% 和 7.4%。今天常规交易中，蔚来股价下跌 1.85 美元，跌幅为 14.3%，报收于 11.09 美元，盘中一度探底 10.46 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：爱立信（涨 13.2%），诺基亚（涨 3.54%），黑莓（涨 3.23%），Snap（涨 2.68%），PayPal（涨 2.42%），摩托罗拉系统（涨 2.2%），戴尔科技（涨 2.15%），思科（涨 2.12%），Slack（涨 1.58%），Twitter（涨 1.5%），英特尔（涨 1.45%），Adobe（涨 1.44%），恩智浦（涨 1.3%），Salesforce（涨 1.22%），Pinterest（涨 1.14%），高通（涨 1.13%），IBM（涨 0.89%），SAP（涨 0.75%），赛门铁克（涨 0.69%），英伟达（涨 0.66%），Uber（涨 0.62%），Lyft（涨 0.51%），博通（涨 0.44%），AMD（涨 0.22%），Zynga（涨 0.21%），艺电（涨 0.19%），Box（涨 0.05%），VMware（涨 0.04%），特斯拉（涨 0.01%）。

下跌的公司包括：Yelp（跌 0.09%），iRobot（跌 0.38%），GoPro（跌 0.4%），zoom（跌 0.8%），eBay（跌 0.89%），西部数据（跌 0.9%），动视暴雪（跌 0.92%），索尼（跌 0.94%），美光科技（跌 1.26%），惠普公司（跌 1.57%），甲骨文（跌 1.65%），Spotify（跌 2.03%），Fibit（跌 2.17%），速汇金（跌 2.82%），LendingClub（跌 4.42%），Groupon（跌 5.04%）。

特斯拉股价被指超前于基本面，不反映风险

中国汽车网披露的数据显示，6 月份上海产特斯拉 Model 3 中国市场上牌数量为 14976 辆，环比 5 月份增长 32%，也是单月上牌量的最高纪录。5 月份，特斯拉也是中国市场销量第一的电动汽车品牌，环比 4 月份增长 205%。资料显示，目前特斯拉汽车中国市场上牌总数为 49761 辆。瑞士信贷分析师当地时间星期五发表投资报告，将特斯拉目标股价由 700 美元上调至 1400 美元，不过他们提醒，由于当前特斯拉股价处于 “理想水平，近期任何重大利空消息都会造成特斯拉股价下跌”。CFRA 分析师加里特 · 尼尔森（Garrett Nelson）星期五发表投资报告，将特斯拉股票评级下调至 “卖出”，称特斯拉股价 “超前于其基本面，没有能恰当地反映”风险。不过，他仍然维持 1100 美元的特斯拉目标股价。

过去 5 年微软股价累计上涨 330%

今年以来微软股价累计上涨 28%，过去 12 个月累计上涨 50%，超过 25% 的业界平均水平。过去 3 年微软股价累计上涨 175%，过去 5 年累计上涨 330%，超过苹果的 190%。推动微软股价上涨的一个主要动力是其云计算业务，目前，它和亚马逊是云计算市场的领头羊。Zacks 预计，2020 财年第四季度微软调整后利润将增长 2.2%，营收将增长 8.5%。预计微软 2020 财年营收将增长 12.5%，2021 财年将再增长 10%，调整后每股收益将分别增长 20% 和 9.4%。这样的增幅低于前一段时间，但仍然强劲，尤其考虑到最近的宏观经济环境，这样的增幅更显得难能可贵。此前 4 个季度，微软业绩都大幅超过 Zacks 预期，最近分析师对其业绩预期也一路上调。目前，Zacks 对微软股票评级为 “持有”。即使业绩相当强劲，微软发布财报后股价也可能下跌，自 3 月 23 日以来，微软股价累计涨幅达到 50%，部分投资者可能会考虑获利回吐。今天常规交易中，微软股价下跌 1.04 美元，跌幅为 0.51%，报收于 202.88 美元，盘中一度探底 201.39 美元。