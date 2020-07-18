又回来了！微软 Edge Canary 地址栏重新显示 http:// 和 www

微软近日在 Microsoft Edge 的 Canary 通道版本中进行了一项小而重要的调整——默认情况下在地址栏隐藏网站 URL 的 "www" 和 "https://" 标识符，目的是让 URL 更方便阅读和理解。微软强调这并非是最终的决定，主要是希望在发布稳定版之前能收集到更多用户的反馈。



对于这项变化，许多用户都发表了自己的意见，绝大多数都对此感到不满。看到用户反对的意见和失望的态度，微软在最新的 Microsoft Edge Canary 86.0.579.0 版本中将地址栏的 "www" 和 "https://" 标识符重新带回来了。

微软添加了名为 "Omnibox UI Hide Steady-State URL Subdomains Beyond Registrable Domain" 的功能 Flag，启用该 Flag，能够在地址栏上隐藏 "www" 和 "https://"，默认情况下处于禁用状态。

不过根据外国科技媒体的反馈，这个功能目前存在部分问题，有时并不能隐藏 "www" 和 "https://"。当然，微软也表示会继续改进这项功能，例如何时隐藏 URL 组件、默认隐藏哪些组件以及控制行为的设置等。

相关阅读：

《微软Edge Canary地址栏取消显示http://或www》