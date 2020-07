微软推出经典进程监控工具 Procmon 的 Linux 版本

微软最近为 Windows Sysinternals 工具集中的 Process Monitor 应用程序打造了 Linux 版本,并将其以 MIT协议开源了出来。

▲Windows 上的 Procmon

Process Monitor(以下简称 Procmon)是一种进程监控工具,为开发者提供了简便有效的方式来跟踪系统调用(syscall)活动。该工具能够帮助诊断程序崩溃、资源占用率过高,甚至是潜在的恶意感染等问题。

Sysinternals 工具集在 Windows 上堪称经典,功能强大。现在,Linux 用户也可以尝试使用 Procmon 来监控系统进程。

在 Linux 上使用 Procmon 时,可以使用以下参数指定要监视的进程 ID 或特定的系统调用:

Usage: procmon [OPTIONS] OPTIONS -h/--help Prints this help screen -p/--pids Comma separated list of process ids to monitor -e/--events Comma separated list of system calls to monitor -c/--collect [FILEPATH] Option to start Procmon in a headless mode -f/--file FILEPATH Open a Procmon trace file

假设要监视进程 ID 738 和 2657:

sudo procmon -p 738,2657

若要监视 PID 738 列出的所有读写调用,可以使用以下命令:



sudo procmon -p 738 -e read,write

目前,构建 Linux 版 Procmon 应用需要 Ubuntu 18.04 LTS 版本,内核要求 4.18 及以上,并且不高于 5.3 版本。