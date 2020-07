微软：我们希望将 VS Code 引入苹果 ARM Mac

苹果于上个月宣布了其首款基于 ARM 的处理器。现如今,微软方面则表示,该公司计划将跨平台代码编辑器 Visual Studio Code(VS Code)引入 Apple Silicon 设备中。

微软前 Windows 高管史蒂夫 · 西诺夫斯基(Steve Sinofsky)曾表示, 苹果新的基于 Arm 的 Mac 将成为 “最终的开发者 PC”。早期的基准测试也表明,与微软的 Surface Pro X 相比, 新款 Mac 性能要更加优越。

数据显示,截至当下,使用 VS Code 的开发人员已达到 1100 万人次,但微软却一直没有为 Mac 提供 VS Code 支持。因此,鉴于种种原因,微软现如今有将 VS Code 引入基于 Arm 的 Mac 的想法也就不足为奇了。

目前,Electron 团队正在审查需要跨 Electron、生态系统和其依存关系才能完成的工作,以提供对 Apple Silicon 和 macOS 11 的支持。

微软发言人告诉 ZDNet 称, “我们肯定会在 VS Code 中增加对 Mac/ARM 的支持。我们还没有时间表,但是我们的团队正在研究当中。macOS 上有大量 VS Code 用户,所以我们也在致力于在新硬件上为他们提供支持。”

此外,该发言人还表示,“支持新架构还需要确保 VS Code 扩展可以在该芯片上工作。”

“ VS Code Marketplace 中的大多数扩展都是用可移植语言(例如 JavaScript 或 TypeScript)编写的。但是有些依赖于本机二进制文件。我们已经确定了具有本地依赖项的最受欢迎的扩展。我们正在与他们的维护者合作,以确保它们也可以更新为在所有操作系统上都可以在 ARM 上运行。”

另一方面,还有人在要求为 Raspberry Pi 4 和基于 Debian 的 Raspberry Pi OS 提供正式的 VS Code 支持。