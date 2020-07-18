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神笔马良？新专利显示未来 Apple Pencil 可对现实世界物品进行采样

2020/7/18 11:18:42来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：懒猫评论：

根据美国专利商标局本周发布的苹果专利申请显示，苹果正在探索新的 Apple Pencil 技术，该技术可以允许设备对现实世界中的颜色进行采样以用于数字艺术，绘画，编辑等场景

该专利名为 “带有颜色采样笔的计算机系统”，描述了一种 “可能具有颜色传感器”的计算触控笔。据悉，颜色传感器将配备多个光电探测器，这些光电探测器能够测量不同颜色的通道光，这将使其能够检测和采样来自现实世界物体（例如花朵）的颜色。

触控笔还可以配备照明灯，以使光电探测器更容易准确地确定颜色，其余专利则描述了一种 Apple Pencil 状的设计，具有细长的主体，笔尖和相对的末端，尖端能够与触敏显示器一起使用。

借助这种技术，未来 Apple Pencil 的用户将可以进行诸如读取颜色的操作。触控笔将检测颜色，然后将其放入绘图程序的调色板中，在该程序中可以将颜色分配给画笔。苹果还暗示，颜色传感器可能还可以用于其他目的，例如校准显示器，校准打印机，进行与健康相关的测量以及识别家庭项目的油漆颜色，这将使 Apple Pencil 更加 “神通广大”。

当然，未来 Apple Pencil 是否会增加颜色传感器还不得而知，但至少这一技术可以让我们窥探到苹果未来的计划。

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关键词：苹果

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