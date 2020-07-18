美 CSIS 科技专家：TikTok 将无法抵抗美国政府

据英国《金融时报》报道，针对美国政府考虑将 TikTok 母公司字节跳动列入实体清单一事，美国战略与国际研究中心（CSIS）科技专家詹姆斯 · 刘易斯（James Lewis）近日表示，实体清单是最激进的选择，但也提醒称，这种做法可能更容易在法庭上受到挑战。

一名美国高级官员表示，美国政府正在权衡如何确保其他国家无法获取美国公民的个人数据，其中讨论的一种做法就是 “实体清单”。 实体清单将使得美国公司很难向 TikTok 提供技术。这些限制还包括软件层面，这意味着苹果（Apple）和其他应用商店不能再通过其平台提供 TikTok 的更新版本。

美国政府考虑援引 1977 年的《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，这意味着 TikTok 将被视为对美国国家或经济安全的 “非同寻常的特殊威胁”。该法律允许政府制定实体清单，它还可以构成其他限制 TikTok 的方法的基础。对此，白宫未予置评。

根据以往报道，白宫预计未来在一个月内对 TikTok 采取行动。美国国务卿迈克 · 蓬佩奥（Mike Pompeo）在 7 月 6 日表示，出于安全原因，美国正考虑封禁该应用。而白宫最高经济官员拉里 · 库德洛（Larry Kudlow）在 7 月 16 日表示，他相信 TikTok 将成为一家美国公司。实现这一目标的方法之一可能涉及美国外国投资委员会（CFIUS），该委员会已经在调查字节跳动收购 Musical.ly 的交易。作为批准这笔交易的条件，该委员会可能会迫使 TikTok 进行重组，从而使其成为一家独立的美国公司。

刘易斯表示，引援《国际紧急经济权力法》是一个更容易的选择，因为在涉及国家安全的法律挑战上，法院往往会尊重总统的选择。但他表示 “最优雅的解决方案”，将是按照美国外国投资委员会的程序对 TikTok 进行重组。“政府掌握着所有的牌……TikTok 无法抵抗。”