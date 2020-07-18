“山寨”TikTok 风格：Instagram 短视频应用 Reels 下月初在美国推出

据国外媒体报道，社交媒体公司 Facebook 证实，旗下图片分享社交应用 Instagram 的短视频新功能 “Reels”将于 8 月初在美国推出。这个山寨抖音国际版 TikTok 风格的短视频功能，于去年年底在巴西首次推出，它允许 Instagram 用户使用音频和配乐，录制和编辑 15 秒的视频剪辑。

Instagram 用户将能够创建和分享 Reels 到他们的 Instagram Stories，并可以利用他们个人资料页面上的专门新标签访问他们的短视频。公众帐户将能够在 Instagram Explore 页面分享他们的视频，用户可以选择在他们的个人资料页面和粉丝的 Feeds 中是否显示 Reels。

由于印度禁止了 TikTok，Reels 在美国推出之前，本月它已经在印度市场进行测试。据 NBC News 报道称，“几个星期后”，Facebook 还将在美国、英国、日本、墨西哥等超过 50 个国家推出 Reels。

之前，Reels 作为一种应用内功能一直以来内嵌于 Instagram 之中，并最初于去年 11 月份在巴西推出，后来又扩展到欧洲的法国和德国市场。目前，Instagram Reels 正式独立出来，并为了抢夺 TikTok 的印度市场份额，已率先在印度市场进行测试。

除印度市场之外，TikTok 也正在受到美国政府的打压，美国政府以安全为由威胁要禁止 TikTok 在美国市场的运营。

无论 TikTok 的运营是否会遭到美国禁止，Facebook 显然希望从竞争对手的社交平台上赢得用户。与此同时，其它一些社交应用也在利用 TikTok 遭遇封杀的机会，瞄准短视频应用市场这块大蛋糕。据报道，“阅后即焚”照片分享应用 Snapchat 已开始在为其视频内容测试类似 TikTok 风格的导航功能，而谷歌旗下视频分享平台 YouTube 也正在测试一个用于 “小群组”的短视频应用内功能。