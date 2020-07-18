微博：重点整治诱导未成年人无底线追星、饭圈互撕等行为

IT之家7月18日消息 @微博管理员 7 月 18 日发布社区公告，称将重点整治诱导未成年人无底线追星、饭圈互撕等行为。

全文如下：

为给广大未成年人营造健康的暑期上网环境，微博积极响应国家网信办关于开展 2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治的通知要求。将在 “重点整治诱导未成年人无底线追星、饭圈互撕等价值导向不良的信息和行为”的方面进行重点治理。

主要工作内容包括：涉明星话题中的互撕谩骂、人身攻击；对刷榜单、蹭热搜的行为进行处置和公示，梳理并公示防止刷量控评的规则和措施；处置公示 “饭圈”职业黑粉、恶意营销等违法违规账号；继续与主要明星经纪公司展开谈话，明确经纪公司的相关责任，加强合作共同治理；

与此同时，近期微博还将对 “宣扬仇恨”的行为进行清晰界定，并纳入社区规则当中，并展开常态治理。

未成年人健康成长，是社会的共同心愿，引导未成年人树立正确的价值观，也是全社会的共同责任。希望广大用户都能贡献一份力量，和微博一起给未成年人营造一个健康向上的微博环境。

IT之家此前报道，国家网信办7月13日发布消息称，为给广大未成年人营造健康的暑期上网环境，国家网信办决定即日起开展为期 2 个月的 “清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。

此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品，严厉打击直播、短视频、即时通讯工具和论坛社区环节存在的涉未成年人有害信息，从严整治青少年常用的浏览器、输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题，严格管控诱导未成年人无底线追星、拜金炫富等存在价值导向问题的不良信息和行为，集中整治网络游戏平台实名制和防沉迷措施落实不到位、诱导未成年人充值消费等问题，持续大力净化网络环境。

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