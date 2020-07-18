闪极发布 100W 氮化镓充电器：3C1A，239 元

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IT之家 7 月 18 日消息 今天下午，闪极发布了一款 100W 氮化镓充电器，三个 USB-C 接口，一个 USB-A 接口，首发价为 239 元。
IT之家了解到，闪极 100W 氮化镓充电器单口输出最高为100W，C1和C2口都能达到了100W，同时向下兼容多种功率。使用模式如下图所示：
闪极 100W 氮化镓充电器采用了3D环绕式黄铜均热板设计，三路独立快充电路。
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