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闪极发布 100W 氮化镓充电器：3C1A，239 元

2020/7/18 19:24:01来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 18 日消息 今天下午，闪极发布了一款 100W 氮化镓充电器，三个 USB-C 接口，一个 USB-A 接口，首发价为 239 元。

IT之家了解到，闪极 100W 氮化镓充电器单口输出最高为100W，C1和C2口都能达到了100W，同时向下兼容多种功率。使用模式如下图所示：

闪极 100W 氮化镓充电器采用了3D环绕式黄铜均热板设计，三路独立快充电路。

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关键词：充电器氮化镓100W

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