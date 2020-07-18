苹果又遭遇集体诉讼：被诉从 iTunes 礼品卡骗局获利

在周五提出的一项集体诉讼称，苹果不仅使过去几年来日益泛滥的 iTunes 礼品卡骗局得以发生，而且还从这项活动中获利。

该诉讼已向美国加利福尼亚北区地方法院提出，尽管 iTunes 礼品卡诈骗活动相对直接且可预测，但苹果对允许其继续存在存在过错。

此外，苹果对 App Store，iTunes 和后端付款处理系统的控制据称可提供对欺诈性交易的透明性和否决权。诉讼称，该公司能够在此过程中的多个环节终止欺诈交易，但未为客户利益采取行动。

礼品卡诈骗通常遵循一个 “公式”，即攻击者说服受害者—有时是在胁迫下以 iTunes 礼品卡的形式向他们汇款。手持卡号，骗子可以通过在他们控制的应用程序中进行应用内购买来兑换资金。另外，骗子还可以在黑市或灰色市场上转卖卡号。

在上述情况下，诈骗者从礼品卡的价值中净赚了一笔，但苹果公司却以其惯常的 30% 的 App Store 购买分成而得利。诉讼指出，这笔钱不会返还给受害者。

案还称苹果公司误传其处理 iTunes 礼品卡诈骗的能力。该公司在其支持文件中说："一旦卡号被提供给骗子，卡上的资金很可能在你能够联系苹果或执法部门之前就被花掉了。" 该公司概述的条款和条件试图限制其在卡丢失或被盗时的责任。今天的诉讼在一定程度上挑战了这些说法。

在 2015 年至 2019 年期间，向美国联邦贸易委员会报告 iTunes 礼品卡骗局的受害者损失估计超过 9350 万美元。虽然确切数字尚不清楚，但该诉讼称受影响的消费者中只有一小部分向 FTC 报告了事件。例如，如果集体诈骗行动的真实价值达到 10 亿美元，苹果公司将获得约 3 亿美元的佣金。