全方位变得更好玩了！手机 QQ iOS 版 8.4.1 详细体验

手机 QQ 新增加的一起开派对功能你们玩了没？这个功能挺好玩的，就是有点不耐玩。没关系，新版手机 QQ 这又来了，这次给一起开派对又增加了两个有趣的玩法，还有几个实用的改进，赶紧一起来玩一下吧。

知识问答 考考你的知识渊博不

在一起开派对中，你要是觉得猜来猜去的没瘾，那就来试试一个新玩法，不过这个玩法可是要考考你的知识是否渊博的哦。这就是一起开派对中新增加的 “知识问答”玩法。

在这个玩法中，用户可以选择 “自然、音乐、地理、历史、娱乐、二次元、习俗、美食、嘿话热梗、王者荣耀”十大类型的题库来和好友进行知识竞赛，看看到底谁的各科知识更丰富一些。真是知识量少一点都没得玩啊！不过小编建议增加文字输入答案功能，因为有小伙伴因为地方口音很重输了几次都想骂人了。

需要注意的是，这个玩法需要参加派对的人员的手机 QQ 都处于最新版本，不然无法进入派对。

图 1 可选择十大题目类型 图 2 这条题目的答案是？

一起开派对还增加了一个玩法就是 “疯狂猜歌”，同样为用户准备了 “00 后私藏、华语点唱机、影视经典、王者荣耀听台词猜人、粤语传奇、周杰伦鬼才音乐人、神曲传送、听歌猜人”这几大题库，进入后就是听歌猜歌名，就看看你的脑袋瓜里收藏了多少歌曲。

对于小编来说，有些歌曲很熟悉，甚至都知道接下来怎么唱，可是却想不起歌名，残念！

图 3 疯狂猜歌 图 4 这一条小编都猜错了（我曾经跨过山和大海也穿过人山人海）

好玩！用你的漫画形象当个表情

想要化身漫画人物？来试试新版手机 QQDIY 表情里的 “漫画表情”功能，利用它，你可以轻松的将自己的形象变成漫画人物，你还别说，根据你的形象自动生成的漫画人物跟本人还真有点神似呢。赶紧用你的漫画形象 DIY 个表情吧。

图 5 漫画表情功能

保护隐私！不让你看你就看不到

不想别人随意的就看到你 QQ 资料卡里的资料信息？在新版手机 QQ 中你可以对资料卡展示的资料信息进行详细的设置，每一个项目都能设置查看权限，全力保护你的隐私。

图 6 资料展示设置

斗图又快一步！相关表情功能

在新版手机 QQ 中长按某个表情，还会出现一个 “相关表情”的功能按钮，按下即可搜索与该表情相似的一些表情。不过并不是所有表情都支持这个功能。

图 7 相关表情功能 图 8 自动搜索出现的相关表情

总结

怎么样，新版手机 QQ 变得更好玩了，你邀上好友一起开派对没？不说了，小编正准备跟几个好友一起来斗一斗知识量呢，你也来试试吧。