微软 Surface Duo 双屏硬件设计 / 配置细节探究

IT之家7月19日消息 去年，微软宣布推出Surface Duo，这是一款基于Android和Microsoft Launcher 6的双屏折叠产品，微软并未将其称为智能手机，但是Surface Duo可以完成你期望Android智能手机执行的所有操作。它允许你拨打电话，发送短信，还可以从Google Play商店安装应用。

微软Surface Duo的硬件设计很容易让人联想到Surface Pro和Surface Laptop。它具有Microsoft经典设计感觉，并且Surface Duo的背面也有Microsoft徽标Logo。

在右边显示屏的上边框，你会发现环境光/近距离传感器在闪烁，而旁边只有一个前置摄像头，闪光灯和扬声器格栅。据外媒Windows Latest获悉，微软Surface Duo的电源按钮和音量键将位于设备的右侧。

在右边显示屏的底部，有一个USB-C端口，用于快速充电和快速文件传输，但缺少了3.5mm耳机插孔。从我们看到的照片中，还没有发现Surface Duo上有3.5mm耳机插孔。

据我们所知，Surface Duo的早期原型机缺少3.5mm耳机插孔。

这并不奇怪，微软Surface Pro X平板电脑也没有3.5mm耳机插孔。

如你所知，微软还在为Surface Duo开发特殊的安全保护套。电源和音量按键所在的盖子背面有一个小凸起，这是一个不错的握持区域，而Galaxy Fold和其他折叠设备则为平面的背面。

安全保护套的粗糙手感和背部的轻微凸起将使其更舒适地使用两只手握持。

微软Surface Duo将提供出色的性能，中端规格，舒适的握持力以及许多软件功能，你会喜欢，但它并不是所有人的理想手机。

例如，微软Surface Duo缺少无线充电，5G网络支持，NFC，出色的摄像头和3.5mm耳机插孔等功能。

IT之家此前报道，在配置上，微软Surface Duo配备了高通骁龙855处理器、6GB内存，64GB/128GB/256GB内部存储。预装Android 10系统，后续会很快升级安卓11，Surface Duo包括两个5.6英寸显示屏和360度铰链。展开时，屏幕尺寸最大为8.3英寸。