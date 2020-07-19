“买”车变 “租”车？弹个车一成首付背后的消费陷阱

这届 315 应该说是最特别的一届：因为疫情原因，延期到 7 月 16 日晚上才举办。虽然 “迟到”了 4 个月，但对消费行业乱象的打击依然没有缺席。

伴随着汽车保有量的不断上升，从往届 “315 晚会”来看，汽车行业已经是近几年消费者维权的重灾区。新车变速箱存在故障的五菱，则成为今年 315 汽车行业的代表。

上半年造车新势力频繁出现自燃、断轴等问题，特斯拉的不断降价也刺激着老车主的神经，虽然今年的 315 并不能对每件行业乱象一一曝光，但并不意味着那些没有被点名的企业就可以在背地里窃窃自喜。

比如，用 “一成首付”博眼球、以租代购的弹个车，最近深陷维权风波。

“买”车变 “租”车？

“去年 3 月我通过弹个车平台支付一成首付款购买了一辆宝马汽车，然后每个月按时还月供，从未逾期一直相安无事。直到今年在网上看到关于弹个车‘买变租’的新闻后，我向弹个车方面询问后得知：当时所谓的购车，其实是融资租赁，也就是说在过去的一年中，自己一直是在租车！” 7 月 10 日，弹个车用户雪阳向新浪科技表达对弹个车 “买变租”的不满。

据了解，弹个车向消费者提供的是汽车融资租赁服务，用户第一年实际是在向弹个车租车。那么为何有很多用户会产生 “按揭买车”的认知？

不少用户反映，弹个车销售人员在交易时并未说明是租赁，而且当年的订单页面也没有说是租车。雪阳表示其下订单时其中各类费用以 “先用、首付、月供”为名目，“按普通消费者的理解，‘首付’难道不能代表分期购买的消费方式吗？” 并且用户在提车前，“弹个车平台销售人员只字不提第一年是租车，甚至租的字眼也只字不提。”

根据多份判决书，法院指出，用户在弹个车天猫旗舰店提交订单前，需点击勾选 “我已阅读并同意天猫开新车服务协议、委托代扣服务协议”，点击后自动跳转出上述二个协议的具体内容，需点击同意以上协议，方可提交订单；点击 “提交订单”，进行付款，付款成功后会收到天猫短信，显示已经付款完成首付。完成首付，则意味着服务协议生效，在该协议中，用户为车辆承租人。

这一流程是法院判断 “弹个车公司是否存在欺诈以及用户是否知晓融资租赁背景”的重要依据。并且弹个车似乎预见了其中可能存在的风险，在《融资租赁协议》中有这样一条约定：“任何一方不得以签约形式为由质疑本协议有效性，并主张权利。”

于是，手握合同的弹个车更占优势。由于合同的存在，多份判决书中，弹个车用户主张大搜车公司存在欺诈的理由，均未获得法院支持。

新浪科技在弹个车页面看到，当年的 “购车订单、首付、月供”已被修改为：“订单详情、首付租金、首付月租”。针对此变化，有老用户向弹个车提出异议，弹个车回应道：“正常更新、用词专业化调整。”

但实际上，弹个车所谓的 “更新、调整”实则来自于监管部门的施压。2019 年，由于弹个车此类维权人群涌现，针对弹个车 “锐化买车，弱化租车”的广告宣传，浙江省消保委对弹个车进行过约谈，并要求其整改。浙江省消保委明确弹个车广告存在一定的误导嫌疑，已要求弹个车在官网首页和电子合同中做出相应的调整。将第一年租车性质和金融方案罗列得更清楚。

消费陷阱一个接一个

“第一年进入门槛低，第二年过户则审核严格。”是弹个车用户和平台之间第二个矛盾爆发点。

“最初的审核其实只是‘租车’的资格审核，真正的考验在第二年。”曾经是四川德阳一家弹个车门店店长的羊鹏接受采访时表示，“2018 年 8 月我加入了弹个车门店，自己也在弹个车平台购买了汽车。但当时，我们员工也不清楚融资租赁的具体情况，培训时候只说是买卖。包括我在内，很多消费者在用车一年后才知道，用户还需要经过二次审核。”

弹个车用户李超称自己在 2018 年 6 月于弹个车天猫旗舰店以 “先用 12 月，首付 7.99 万，月供 4598 元共 12 期，一年后可选择退还车辆或尾款购车，尾款购车一次付清 30.65 万元（可分期）”的方案下单了一台福特 Mustang。按照协议，一年到期后，李超可以以 30.65 万元一次性支付车辆尾款，也可以向大搜车指定贷款机构申请三年 36 期贷款的方式支付 30.65 万元尾款，具体 36 期月供金额以贷款机构资质审核后评估为准。

但一年后，李超想过户时却被告知 36 期分期付尾款的审核未通过。“一次性买断根本没这么多钱；如果选择退车，需要支付巨额的退车违约金（李超的约定如果提前终止需要支付厂商指导价的 8%）、违章保证金等费用，并且已支付的款项概不退还。”李超表示，弹个车当时给了另一个方案，即续租一年。

根据续租协议，李超在之后一年里需要每月支付租金 11235 元；同时，续租协议约定，若李超出现根本违约情况，须额外支付标的车辆厂商指导价 10% 的费用作为违约金。

根据李超的测算，若选择一次性买断，他在这款车上累计将支出 44.75 万元；若当时 36 期分期方案成功通过审核，他需要支出 52.35 万元；若续租一年后再通过两年分期的审核，他累计要支出 53.08 万元，而这款车在协议中显示的厂商指导价为 39.98 万元。

原来，根据弹个车的购置方案，消费者租车一年后，第二次审核通过才有资格使用 36 期分期购买的方式。若审核不通过，用户只能选择：一次性付清尾款、续租或退车。

“一次性付清尾款”，显然，对于当初看中 “低首付、长分期”的弹个车用户来说并非最佳选择。

“续租”，车辆产权依然不属于自己，每月还需支付月租，而租赁的费用也将由弹个车方面决定。

“退车”，弹个车用户要承担车辆指导价 10% 的违约金，还要赔偿车损费，而车辆的定损金额同样由弹个车平台的说法作为依据。

如果这三点消费者都不接受呢？李超表示，在续租期间因为月度租金逾期 18 天，弹个车的人员通过 GPS 定位找到车辆并拖走、拍卖，按照提前拍卖方案，李超需要支付 10.999 万元，这笔费用的算法是扣除了拍卖款之后的尾款、收车费、违章违约金、剩余月租等。这意味着，李超为这辆车一年多的租期，需要累计付出超 26 万元的代价。一气之下，他走上了维权之路。

律师：弹个车剥夺消费者知情权，

其行为涉嫌欺诈

“弹个车在与消费者签订合同时使用购车‘订单、首付、月供’等容易引发错误理解的词汇误导消费者，亦未对租车事宜作出明确的解释，有隐瞒真相，从而使消费者陷入错误认知之嫌，其行为涉嫌欺诈。”针对弹个车使用 “一成首付”进行宣传单本质是租车的行为，北京市盈科律师事务所高级股权合伙人王贝贝律师表示弹个车涉嫌虚假宣传，剥夺了消费者的知情权。

对于弹个车的一年租期到期后的 “二次审核”机制，王贝贝律师表示：“消费者对于交易形式等内容具有知情权，审核机制模糊侵犯了消费者的知情权。同时，若审核条件过高，超出合理标准，则属于故意加重消费者义务，侵犯了消费者的合法权益。”

王贝贝律师表示，消费者在进行商品交易，尤其是购买不动产或汽车这样的大宗物品前应当提高自己的谨慎程度，对于商品的资质、各类基本信息等有一个较为全面的了解；在签订合同前仔细阅读卖家提供的注意事项，尤其是涉及到合同金额、支付时间、付款方式、优惠政策的实现条件等重点条款，对于不理解的地方一定要求对方进行释明。

对于准备在弹个车平台消费的用户，王贝贝律师给也出了建议：在与弹个车交易时，消费者对于合同的性质属于买卖合同还是租赁合同、所有权转移的时间、分期购买审核的方式、审核的机构等存在不明确的，一定要在签订合同前获得弹个车的明确回复。必要时，可要求对方进行书面回复或者对相关电话、口头回复进行录音、录像。

他们，奔忙于城市街道

“我们 QQ 维权群有两个，一个 2300 多人，一个 1500 多人，而且北京、上海、杭州都有微信维权群，现在越来越多的人在一起维权。”一位用户向媒体介绍有关弹个车用户维权风波的规模，而这显然也只是冰山一角。

他们其中一部分人选择了其他途径。截至发稿，在裁判文书网上搜索 “弹个车”，能搜索出 169 篇文书；而在黑猫投诉平台的投诉量也多达 956 条。这些数字背后，是一个个用户变成对立面，通过维权给弹个车的当锤一棒。

可以说，从交易开始时的 “合同玄机、对消费者隐瞒实情”到售后的 “二次审核、强行拖车”等等，弹个车在整条消费链，都存在着套路。

7 月 8 日，针对近期深陷用户维权风波报道，弹个车通过官方微博发表声明回应称，对产品模式，产品资质审核情况，产品风控，报道中已知客户情况核查，以及合作经销商的规范进行澄清。对于坚持认为弹个车侵犯其合法权益的客户，弹个车诚邀这些客户选择仲裁机构或通过其他法律形式，让权威机构做出公正裁决。无论结果如何，弹个车都会依法行事。

总而言之，融资租赁模式在中国还是个新模式，先租后买的形式也成为了许多在线购车平台进军下沉市场的利器。然而在飞速扩张的背后，弹个车的诸多维权案例足以为行业敲响警钟，只有保护好用户利益，才能获得更多用户的喜爱，最终实现共赢。