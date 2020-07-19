Ubuntu 删除 Popcon 软件包，不再借此统计用户软件信息

来自 Canonical 的软件工程师 Michael Hudson Doyle 近日宣布，默认情况下，新安装的 Ubuntu 将不再带有 popularity-contest 软件包。主要是因为该软件包及其后端均已损坏。

Popularity Contest（简称 Popcon）由 Ubuntu 自 2006 年（Ubuntu 6.10）起作为预装软件包推出，用于收集用户信息，统计 Ubuntu 中最受欢迎，即安装数量最多的软件包。该软件包并非默认开启，如果想参与 Ubuntu 的统计调查，需手动启用。

Popcon 每周发送一次已安装软件包的列表以及相关文件的访问时间。服务器每天都会将结果匿名化，然后在 Popcon 站点 发布调查数据。统计内容包括：使用软件包的人数、经常使用的人数、已安装但不常使用的人数、近期有升级的人数等等。

这些统计数据通常用于改进未来的 Ubuntu 版本。当某些软件包更受欢迎时，Ubuntu 会考虑将其打包在镜像中，为用户默认安装。

Michael 提到，Popcon 在 Ubuntu 18.04 LTS 中就已损坏，不再起作用。因此他们将从默认安装中删除该软件包，也不再发行增量版本。

OmgUbuntu 在报道中指出，“Snap、Flatpaks、PPA 和其他应用程序分发途径为开发人员提供了更直接的向用户推销产品的方式，以及有关使用软件的人数的准确数字”。这也许是 Popcon 在另一个层面的 “不再起作用”。