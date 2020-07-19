拯救者电竞手机 Pro 真机首曝：侧面弹出前摄，边打游戏边视频

根据官方此前官宣的消息，联想将于 7 月 22 日晚 19：30 推出全新的拯救者电竞手机 Pro，首发搭载刚刚发布的高通骁龙 865 + 旗舰平台。除此之外，随着发布时间的日益临近，关于该机越来越多的细节也得到曝光。现在有最新消息，近日有数码博主进一步晒出了该机的真机上手视频，其外观细节也更加一览无余。

根据数码博主最新晒出的视频显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的联想拯救者电竞手机 Pro 的设计非常独特，正面没有开孔，以往常见的顶部弹出式前置摄像头竟然放置在了机身后背中央位置，采用横向弹出方式，极具辨识度。值得注意的是，如此布置的前置摄像头还支持边玩游戏边进行视频聊天。除此之外，为了长时间游戏更好的握持感，该机的后置双摄相机模组的位置也同步进行了下调。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的联想拯救者电竞手机将采用 144Hz 高刷新率 OLED 显示屏，屏幕触控采样率为 270Hz，搭载最新发布的高通骁龙 865 + 旗舰平台，核心频率从 2.84GHz 提高到 3.1GHz，图形渲染速度加快了 10%，支持 SA、NSA 双模 5G；将配备 LPDDR5 内存和 UFS 3.0（也可能是 UFS 3.1）闪存，并将首发 90W 快充，官方介绍称只需 15 分钟就能充满 4000mAh 电池。此外，该机还将配备双扬声器，号称 “可能是业界堆料最狠的音频系统”，并将搭载双 X 轴线性马达，后置 6400 万像素相机模组。

据悉，全新的联想拯救者电竞手机将于 7 月 22 日晚 19 点 30 分正式发布，将全球首发高通骁龙 865 + 移动平台。更多详细信息，我们拭目以待。