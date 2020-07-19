内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

外媒：TikTok 考虑将总部设在伦敦，正与英国政府谈判

2020/7/19 9:31:12来源：网易科技作者：天门山责编：微尘评论：

据国外媒体报道，消息人士透露，在过去几个月里，关于将总部设在伦敦事宜，短视频应用抖音国际版 TikTok 一直在与英国政府进行讨论。

消息人士表示，作为总部地点选择，伦敦是该公司正在考虑的几个位置之一，但还没有作出最后的决定

目前尚不清楚的是，除了英国伦敦之外，该公司正在考虑的总部地点选项还包括哪些其他地点。TikTok 今年已在美国加州大胆地聘用了部分高管人员，其中包括雇佣了迪斯尼公司前高管官凯文 · 梅耶尔 (Kevin Mayer)，并且让其担任 TikTok 首席执行官。而他的工作地点就在美国。这也引发该公司总部地点是否将设在美国的猜想。

TikTok 深受青少年喜爱，其在美国和一些其它国家获得了巨大的成功，它和国内的抖音都是北京字节跳动旗下短视频应用公司。但是，以安全担忧为借口，TikTok 正遭遇美国政府严厉的审查，美国政府声称中国可能会强迫该公司交出用户数据。

消息人士称，在过去几周里，TikTok 的注意力一直对着美国，但没有排除伦敦作为其新总部地点选项的可能性。消息人士表示，预计在未来几年，该公司在伦敦和中国以外其它重要地方，将 “显著地”增加员工队伍的规模。

英国报纸《星期日泰晤士报》报道称，TikTok 已经中断了与英国政府关于其在英国设立全球总部的谈判。但是消息来源却表示，TikTok 仍在与英国政府进行讨论。

针对以上消息，TikTok 拒绝置评。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：TikTok伦敦

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    