外媒：TikTok 考虑将总部设在伦敦，正与英国政府谈判

据国外媒体报道，消息人士透露，在过去几个月里，关于将总部设在伦敦事宜，短视频应用抖音国际版 TikTok 一直在与英国政府进行讨论。

消息人士表示，作为总部地点选择，伦敦是该公司正在考虑的几个位置之一，但还没有作出最后的决定。

目前尚不清楚的是，除了英国伦敦之外，该公司正在考虑的总部地点选项还包括哪些其他地点。TikTok 今年已在美国加州大胆地聘用了部分高管人员，其中包括雇佣了迪斯尼公司前高管官凯文 · 梅耶尔 (Kevin Mayer)，并且让其担任 TikTok 首席执行官。而他的工作地点就在美国。这也引发该公司总部地点是否将设在美国的猜想。

TikTok 深受青少年喜爱，其在美国和一些其它国家获得了巨大的成功，它和国内的抖音都是北京字节跳动旗下短视频应用公司。但是，以安全担忧为借口，TikTok 正遭遇美国政府严厉的审查，美国政府声称中国可能会强迫该公司交出用户数据。

消息人士称，在过去几周里，TikTok 的注意力一直对着美国，但没有排除伦敦作为其新总部地点选项的可能性。消息人士表示，预计在未来几年，该公司在伦敦和中国以外其它重要地方，将 “显著地”增加员工队伍的规模。

英国报纸《星期日泰晤士报》报道称，TikTok 已经中断了与英国政府关于其在英国设立全球总部的谈判。但是消息来源却表示，TikTok 仍在与英国政府进行讨论。

针对以上消息，TikTok 拒绝置评。