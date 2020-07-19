孙正义马云：昔日相互成就，如今渐行渐远？

退出阿里董事，连续抛售股票套现，孙正义和他的软银意欲何为？

据彭博社 2020 年 7 月 17 日报道，日本软银集团再一次出售阿里巴巴股票 22 亿美元，至此，今年软银已累计出售阿里股票 137 亿美元。

而距离软银集团创始人孙正义 6 月 25 日在年度股东大会上宣布从阿里巴巴集团「毕业」，也才不到一个月。

软银与阿里的 20 年

故事要从 20 年前说起。

2000 年，软银资本投资了阿里巴巴，创立于 1981 年、已上市 6 年的综合性风险投资公司软银和刚刚成立 1 年、羽翼未丰的的阿里巴巴由此结缘。

一边是凭借对雅虎的投资成为世界第二富豪的软银创始人孙正义，另一边是落魄的阿里巴巴创始人马云。二人的第一次会面，更像是一场 “集体面试”——20 家 IT 初创企业负责人参加了与孙正义的面谈，每家企业有 6 分钟的时间介绍其项目，争取软银的注资。

当时，马云已经获得了高盛的第一轮 500 万美元投资，因此 “不缺钱”是马云在 6 分钟里面反复强调的一点。与此同时，相比另一家企业而言，阿里并非软银的首选。

局面转变的关键，在于软银中国基金负责人薛村禾在尽职调查后的一句话：

我们发现阿里居然有 18 个创始人（人称阿里巴巴初创十八罗汉）。马云能把 18 个有闯劲的年轻人拉到一起，一定是有出众的领导才能的！

此言一出，阿里巴巴顺利获得了 2000 万美元的投资。在孙正义眼里，初见时的马云应该是个眼里有光的年轻人，孙正义后来也表示：

我第一次见到马云，就感受到了他的远见和激情，很高兴在投资领域帮他实现了雄心。

值得一提的是，最初孙正义给马云的第一笔投资数额实际为 3000 万美元，但马云仅接受 2000 万美元。原因便在于，马云认为这一数目太大，按这个数目换算给孙正义的股份将会太多。

此后，阿里巴巴不断成长壮大，比如大众最为熟知的：

2003 年创立淘宝网；

2004 年推出支付宝；

2009 年，于公司创立十周年之际成立阿里云计算；

2012 年，将淘宝商城改名为天猫，等等。

阿里巴巴再也不是当年那个 18 人的小初创公司了，而软银也不断向阿里巴巴追加投资，2005 年孙正义开始担任阿里巴巴董事，并于 2017 年邀请马云成为软银的第 10 位董事。

毕竟，阿里巴巴是软银最成功的一个投资项目。

北京时间 2014 年 9 月 19 日，阿里巴巴终于在美国纽约证券交易所上市，股票代码 “BABA”，创造了史上最大 IPO 记录。此时，从阿里巴巴股权分析，其第一大股东为软银，持股占比 34.3%，股份估值约 580 亿美元，而阿里第二大股东雅虎的持股占比则是 22.5%。

阿里巴巴的上市，不仅使得包括马云在内的公司高层及员工身价大涨，孙正义也成为了日本首富，人称 “亚洲沃伦 - 巴菲特”。

当年的 6 分钟会面成为一代传奇，软银投资阿里也成为风投界的经典案例。

基于此，马云与孙正义的交情可想而知。

2015 年初，北京国家会议中心举办的一场 “算数 · 年度数据发布会”更是证明了二人的关系。

发布会上，今日头条公布了其 2 亿用户的年度阅读大数据。数据展示了最经常和马云的名字出现的十位大佬，其中孙正义以 874 万阅读量位居榜首。

与此同时，今日头条年度阅读大数据也对马云相关的文章进行了统计，题为《一个日本人凭什么能够帮助马云成为中国首富》的文章收藏数达到 10963 人次。

不过，联系着软银和阿里的，并非一次次单向投资，而是相互成就，比如：

2015 年 6 月，阿里巴巴和富士康向软银旗下软银机器人控股公司分别注资 145 亿日元。

2016 年 5 月，阿里巴巴和软银合资宣布成立了一家名字有点奇葩的 SB 云公司（SB Cloud Corporation），计划在日本推出云计算服务，阿里负责技术和产品决策，软银主导市场业务。

2016 年，阿里巴巴已发展成为我国最大的电子商务集团。但软银却做出了一个决定——出售所持部分阿里股份，套现至少 79 亿美元。

值得一提的是，这是软银与阿里结缘以来首次抛售阿里股票套现。

据了解，首次抛售阿里股票的交易完成后，软银持股比例降至 28%，仍为阿里核心持股。阿里马云仍然留在软银董事会，孙正义也继续效力于阿里董事会。

正如马云当时所说，经过 16 年的打磨，这一对投资人和创业者相互成就了彼此：

这是对资金最好的利用方式，将为我们的股东带来实际的利益。在孙正义的领导下，在过去逾 16 年的时间里，软银一直是阿里巴巴高度重视的一个长期战略合作伙伴，我们期待继续保持我们紧密的合作伙伴关系。

如今的阿里巴巴体量越来越庞大，最新总市值高达 6623 亿美元。

但与此同时，孙正义和其背后的软银也做出了一系列决策。

先是 2020 年 5 月 18 日，软银宣布马云将在 6 月 25 日的软银年度股东大会上辞任董事。

而在年度股东大会上，孙正义也宣布从即日起退出阿里董事会：

作为董事，我从阿里毕业了。

对此，双方都未披露原因。外界有人猜测是二人之间出现了分歧，但孙正义表示：

与马云关系良好，依然视其为一生的好友，阿里也仍是软银投资组合中皇冠上的宝石。

而二人携手隐退还不到一个月，7 月 17 日彭博社便报道称，软银再次抛售了 22 亿美元阿里股份，至此，2020 年软银已累计出售阿里股票 137 亿美元。

从彭博社报道中了解到，这一交易：

包含一个领口期权合约（collar contract）和买权价差（call spread），将于 2024 年 5 月 - 2024 年 6 月结算。

负债累累的亚洲巴菲特

再次抛售股票套现，原因何在？

软银一位发言人表示，此举旨在筹集资金、偿还债务，同时回购股票。

无疑，此举再次反映出软银的债务问题。

实际上，早在 2016 年首次套现之际，软银的债务状况已经没那么乐观了。

当时软银表示，套现持股纯粹是出于资本结构和去杠杆目标的考虑，希望减轻公司的债务负担。

据市场研究公司标准普尔 Capital IQ 测算，截至 2016 年 3 月 31 日，软银的债务已达到约 8.5 万亿日元（近 770 亿美元）。

后来，这一状况仍在持续。

2020 年 3 月 23 日，软银宣布，正在寻求出售或货币化其高达 4.5 万亿日元（约 410 亿美元）的资产，回购 2 万亿日元股票，以期减少债务。

随后的 5 月 18 日，软银发布 2019 财年年报——截至 2020 年 3 月 31 日，归属于软银母公司股东的净亏损为 9615.76 亿日元（约 89.73 亿美元），超出预期。

伴随着投资的，永远不乏风险。

自 2016 年以来，软银愿景基金已向 WeWork、Uber、DoorDash、Slack、Zume 等科技初创企业投入了巨额资金。仅过去两年，愿景基金就投出了约 900 亿美元。

作为科技史上最大的风投机构，软银成功投资了阿里巴巴，但也投资了不少的「赔钱项目」，亚洲投资之神的光环似乎在逐渐褪去。

2019 财年，软银在其 88 笔投资上的亏损达到 1.8693 万亿日元（约 172.63 亿美元）。其中就包括：

投资 Uber 亏损 51.79 亿美元；

投资 WeWork 及其三家关联公司亏损 45.82 亿美元。

今年 4 月，孙正义还预测，由于疫情影响，在软银愿景基金投资的 88 家公司中，可能会有 15 家破产。

基于此，套现可以说是缓解燃眉之急的一个重要策略。

实际上，近日也有外媒称软银已聘请高盛评估关于其旗下优质资产 Arm 首次公开募股和出售的相关事宜，意欲出售。