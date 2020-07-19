微软 Win10 版本 2004 触发怪异 ESENT 警告，导致系统卡顿

IT之家7月19日消息 外媒Windows Latset报道，微软Windows 10 五月更新版（也称为2004版本）公布了多个已知存在的问题，包括导致蓝屏死机，系统故障，驱动程序兼容性问题以及某些用户和配置的许多其他问题。

此外，升级到Windows 10版本2004后，我们还会看到旧的ESENT问题再次出现。功能升级似乎正在对许多用户造成了ESENT警告。

自Windows 2000以来，所有版本的Windows中都包含了可扩展存储引擎（Extensible Storage Engine，缩写ESE）中的ESENT.DLL，并且它被包括Windows Update在内的许多Windows组件所使用。

据微软版主称，ESENT（ESE Runtime）能够在用户登录Windows 10后运行，它还有助于桌面搜索以及在操作系统中对媒体目录建立索引。

用户在Microsoft社区论坛和Reddit上已广泛反馈了ESENT的问题。用户担心故障可能最终会给他们的机器系统带来麻烦，但至少对于大多数用户而言，情况似乎并非如此。

根据用户报告和外媒测试，Windows 10版本2004 ESENT 642警告也记录在事件查看器中。

“ Video.UI（23680，D，2）{B8A5865B-DCFF-4019-AA40-BEE2E42C0672}：由于参数所控制的当前数据库格式为1568.20.0，因此无法使用数据库格式功能版本9080（0x2378） 0x410022D8（8920 | JET_efvAllowHigherPersistedFormat），”事件查看器中的错误消息读取显示改内容。

可以通过在事件查看器中检查日志来确认该问题，并且此问题的根本原因尚不清楚。自5月底升级到Windows 10版本2004以来，事件查看器在设备上记录了至少3100个ESENT 642错误。

IT之家了解到，Windows 10版本2004更新发布时，首次报告了“ESENT 642”警告，但我们发现该错误仍未在最新的累积更新补丁中修复。

微软论坛和Reddit上的一些用户指出，在经历ESENT警告后，他们还注意到游戏卡顿问题，帧率发生大幅下降。

用户注意到，回滚到Windows 10版本1909或1903会删除神秘的警告消息。

如果在发出ESENT警告后没有发现任何问题，用户不需要回滚Windows 10版本2004。