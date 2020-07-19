抵御新冠病毒，Lyft 将向司机分发约 6 万个汽车隔板

IT之家 7 月 19 日消息 随着新型冠状病毒继续在美国全国范围内蔓延，美国打车应用 Lyft 表示将在未来几个月内向所有司机提供汽车隔板。

虽然一些司机将免费获得这些汽车隔板，但有些人须支付费用。在周五发表的一篇博客文章中，Lyft 公司表示，他们已经开始向 “常客司机”以及一些在亚特兰大、丹佛和巴尔的摩参加其 Express Drive 租车计划的司机提供隔板。Lyft 还表示将向华盛顿特区、洛杉矶、西雅图、波士顿、凤凰城、达拉斯和纽约市的部分司机提供隔板。

该公司在博文中表示：“在接下来的一个月内，我们将向美国司机免费提供数万个隔板，目标是在这些市场提供 50% 的乘车覆盖率。”该公司的目标是向 30 个地区的 6 万名司机发放隔板。

对于那些不在选定的司机群体中的人来说，隔板还不能购买，但该公司表示，“今年夏天晚些时候”将在其新的在线店面上提供这些隔板，预计隔板的价格约为 50 美元。

IT之家了解到，Lyft 公司的在线商店已经因为向一些司机收取口罩、消毒液和消毒剂等个人防护用品费而受到批评。

据 Lyft 全球运营副总裁、Covid-19 响应工作组负责人安吉 - 韦斯特布鲁克（Angie Westbrock）介绍，这些隔板是内部设计的。它们只是在全国大部分地区的乘车量受到留守订单的严重影响后，为适应新常态所做的最新努力。

Lyft 表示，司机将能够在应用内表明他们已经安装了一个隔板，但乘客无法选择乘坐有隔板的车辆。