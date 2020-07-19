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Java 开发工具 IntelliJ IDEA 2020.1.3 版本右键失效问题解决方法

2020/7/19 17:32:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家 7 月 19 日消息 JetBrains 表示，近期接到用户反馈，在 JetBrains IDE 的 2020.1 版本更新并安装语言插件后，发生在 IDE 内右键功能失效，导致菜单无法显示的问题。现在官方分享了暂时让 IDE 恢复正常的方法。

用户 Bug 反馈

IT之家获悉，当用户在 2020 年 7 月 8 日发布 2020.1 系列更新后，macOS 上若同时安装语言插件（包括简体中文），则在编辑器内操作时，会发生点击右键无法显示上下文菜单的 Bug。

技术团队的更新计划

技术支持团队通过 idea.log 已定址出问题发生的原因，相关的 Bug 回报可参考 这个 Issue

目前技术团队已于 2020.2 Beta 版修正这个问题，并会将这个修正与 2020.1.x 系列的下一版更新一并发布。

暂时修正的方法

这个问题只有在使用语言插件时才会发生，你可以依照自己的场景从以下两种方式选一种修正：

如果想要使用最新版 IDE，请先切换为英文 UI。你可以从 IDE 配置里将语言包 卸载 或 停用，详细步骤可以参考该博文的内容

如果想要使用简体中文 UI，请先回滚至前一个版本。如何你是使用 JetBrains Toolbox App 安装的话，可以一键回滚。

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关键词：JavaIntelliJ IDEA

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