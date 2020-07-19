英国暗示华为 5G 禁令可能未来会被推翻

继 7 月 14 日英国政府宣布华为 5G 禁令后，据英国卫报 18 日报道，在禁令发出的几天前，英国政府与华为高管进行了深入探讨，并进行了机密通信。华为被告知，地缘政治因素影响了这一决定，但如果特朗普未能连任的话（据悉，2020 年 11 月将迎来美国总统大选），未来将有可能重新考虑该决定。

该报道还透露，华为高管已公开宣布希望英国方面重新考虑，显然是受到此举鼓舞。

公开声明中，由于英国国家网络安全中心（NCSC）提出了新的安全问题，华为已被禁止。

随后，英国数字、文化、媒体和体育大臣奥利弗 · 道顿（Oliver Dowden）表示，新的制裁禁令禁止向华为出售美国生产的零部件，这意味着中国公司将不得不从其他渠道采购。“美国的新措施限制了华为使用英国技术或软件生产重要产品的能力。国家网络安全中心已经重新考虑了美国此举的后果……”

NCSC 报告称，他们已经对华为在英国 5G 网络中的存在进行了安全评估。考虑到华为供应链上下游存在的不确定性，英国不再有信心能够保证华为不会受美国禁令影响而导致的华为 5G 设备的安全性问题。

在此之前，英国首相鲍里斯 · 约翰逊（Boris Johnson）曾承诺到 2025 年为全国每个家庭和企业提供超高速宽带。

值得一提的是，在 14 日美国白宫举办的新闻发布会上，特朗普立即称赞了英国这一决定，“我大部分时间都是这样做的”，并表示他正试图迫使其他国家不要使用华为。

英国卫生部长马特 · 汉考克（Matt Hancock）说道，“我认为这是一个明智的决定。任何人都可以尝试为这一决定表示赞同，因为这是基于国家网络安全中心的技术评估得出的，该评估是关于我们将来如何拥有最高质量的 5G 网络。”

不过，现担任担任下议院情报与安全委员会委员的凯文 · 琼斯（Kevan Jones）认为，美国施压已经动摇了英国政府。“当然，安全应该是第一要务，但很明显，这一决定是出于地缘政治原因，而不是考虑到英国的经济成本。”

附上此前来自华为方面的声明：

“这个决定令人失望，对英国所有的手机用户来说都是一个坏消息。这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟。此举非但不能 ‘提高’，反而会降低英国的发展水平，我们敦促政府重新考虑这一决定。我们有信心，美国的新管制措施不会影响我们为英国提供的产品的韧性和安全。”

DCMS 发言人表示：

“我们已禁止在今年 12 月 31 日之后购买任何新的 5G 华为设备，并将在 2027 年底之前从 5G 网络中移除所有华为设备。这是国家安全委员会部长根据英国国家网络安全中心的技术、安全分析，做出的决定。”