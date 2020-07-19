如果你最近登录 QQ 邮箱，应该会看到这样一条公告：

很抱歉通知你，QQ 邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线，对你造成的不便敬请谅解。

这传递出一条信息：QQ 邮件订阅和它的相关功能下线了。

其实，作为一个 QQ 邮箱用户，QQ 邮件订阅的下线，并不是一件大不了的事情——但作为一个微信公众号用户，其实是应该感慨一番的。

实际上，最应该感慨的，可能是张小龙。

因为，QQ 邮件订阅，其实正是微信公众号订阅功能的前身。

了不起的 QQ 邮件订阅

QQ 邮件订阅，是 QQ 邮箱在 2011 年推出的功能。

按照官方说法，QQ 邮件订阅是免费提供的杂志订阅服务，其灵感来自于传统线下渠道中的杂志订阅。

传统的杂志订阅，订阅后要等待邮递员投送杂志；而 QQ 邮箱里的邮件订阅，不用出门即可在 QQ 邮箱里收到订阅的电子杂志。

可见，QQ 邮件订阅功能的产生，本质上就是对线下邮箱所承担的杂志订阅功能的一种线上模拟。

当然，对于用户来说，基于互联网的巨大成本优势，这个功能是完全免费的。

在官方介绍中，邮件订阅有几百款优质的杂志、菜谱和学习资料等可以选择，而订阅和阅读本身不会收取任何费用。

用户订阅之后，一旦更新，就可以将内容以邮件的形式发送到 QQ 邮箱的 "QQ 邮件订阅" 文件夹之中。

从后来的情况来看，用户可以订阅的内容覆盖到了时事、财经、科技、学习、工作、休闲、女性等十多个领域，可以说是相当广泛的。

当然，从内容渠道的角度来说，实际上，QQ 邮件订阅从一开始就有了做开放平台的思路。

雷锋网了解到，早在 2011 年，QQ 邮箱订阅就提供了开放平台（其地址为 open.mail.qq.com），并开放申请，站长可把网站加入其中，增加网站推广新渠道。

值得一提的是，该开放平台仅针对 QQ 邮箱用户，网站主需准备网站 logo 或相关图标，以及 RSS 输出地址等。

同时，这个开放平台只针对优质内容网站、大流量网站、博客、媒体负责人开放，而不针对电子商务类及广告性质网站开放——而且最后还要经过 QQ 邮箱官方审核。

如此一来，在内容生产和内容接收端，就形成了一个基于 QQ 邮箱平台的内容分发链条——在这一链条中，QQ 邮箱在拥有大量终端用户的情况下，主动承担了内容分发平台角色，为双方提供了免费服务。

这个思路，被后来的微信全面继承，并发扬光大。

从 QQ 邮件订阅到微信公众号

QQ 邮件订阅并非不优秀，但它的掣肘在于：它是 PC 时代的产物。

这就意味着，用户只有在 PC 上登录到 QQ 邮箱时，才能够使用 QQ 邮件订阅功能。作为一个信息渠道，QQ 邮件订阅的思路无疑是优秀的；但在 PC 时代，其阅读体验未必是最佳的。

更重要的是，当时也有不少重要且好用的 RSS 订阅工具（比如说 Google Reader）来与之竞争，更不必说各大网站和博客本身也在 PC 浏览器上与之竞争了。

然而，2011 年，恰逢中国桌面互联网和移动互联网的交汇碰撞之点——这时候，微信诞生了。

微信诞生的故事，业界已经耳熟能详了；关于这个故事，我们要记住一点：微信是张小龙开启的项目。

但同时，张小龙本人也正是 QQ 邮箱的主导者。

2019 年 1 月，在微信公开课 Pro 上，张小龙在四个小时的演讲中提到了微信和 QQ 邮箱的关系，所言如是：

在微信上线之前的一年里，我们把 QQ 邮箱做到了国内第一名，然后在邮箱里面又做了很多尝试，包括漂流瓶等等，包括我花了一年多的时间折腾的邮箱里面的阅读空间。我们后来的很多产品，都有邮箱阶段的影子在里面，比如订阅号、朋友圈。

可以看到，微信中的订阅号功能，实际上正是继承了 QQ 邮件订阅功能的思路。

当然，作为移动互联网时代的产物，微信很快就拥有了更大的用户基础——其中在 2012 年 3 月，仅仅推出一年零两个月，微信的用户就突破 1 亿大关。

雷锋网 (公众号：雷锋网)了解到，5 个月后，在微信用户突破两亿的前一个月，也就是 2012 年 8 月 23 日，微信公众平台正式上线。

微信公众平台，可以说是 QQ 邮件订阅功能的超级进化版。

最为明显的，当然是终端载体的不同。一个是 PC，一个是智能手机；一个是 QQ 邮箱，一个是微信——这种差异自然决定了它们各自的用户体量和产品体验。

在开放程度上，微信公众平台的开放度显然更高，它不再局限于网站、博客或者媒体，而是将内容生产的权限赋予每一个有能力的个体——这是更为宏大的平台思路，它催生了一个生态，也改变了整个内容行业。

张小龙说：

这个时候我们的原动力是让创造价值的人体现价值。因为微信可以打破很多的信息不对称，人们可以获得更优质的服务。那么，人们会更多地想办法去提供服务的质量和价值，这就是微信公众平台的原动力所在。

当然，在实际功能上，微信公众号其实比 QQ 订阅功能多了更大的能量，比如说内容消费者和生产者的互动、品牌宣传、基于 LBS 的服务等，这毫无疑问也都是借用了微信和移动互联网的产品优势。

但无论如何，站在今天的角度去回望，很明显，微信公众平台的产生，离不开张小龙和他身后的 QQ 邮箱团队在 QQ 邮件订阅整个产品上的功能和思路积累。

所以，这世间并不存在什么无根之木，无源之水。

再见，QQ 邮件订阅！

从某种意义上来说，微信公众平台推出之后，QQ 邮件订阅其实就完成了它的历史使命。

不过，从后来的情况来看，它并没有被轻易放弃，但也差不多是行将就木的状态。雷锋网查询到，在 2015 年和 2016 年，QQ 邮件订阅中心还上架了一批内容订阅源；其中在 2016 年，一共上架了 6 个。

2018 年 3 月 8 日，一个名为 "LOGO 老司机" 的订阅源在订阅中心上架，这是目前上架的最后一个订阅源。

对比来看，目前，微信平台上已经拥有超过 2000 万个公众号，并且在最新的国家政策中，"公众号博主" 也属于就业，因此公众号也转正成功。

在这样的大背景下，QQ 邮件订阅功能下线，也可以说是功成身退了。

再见，QQ 邮件订阅！