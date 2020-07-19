迅雷 iOS 版时隔四年重新上架，还是原来那个味儿吗

从 App Store 下架四年后，迅雷 iOS 版最近终于重新上架了。过去几年 iOS 用户一直是用企业签名来安装「测试版」，每隔一段时间就需要重新认证，而 App Store 里的「李鬼」们也没有一个能打的。

虽然迅雷这几年一直被吐槽臃肿、对一些内容有限制，不过看起来还是有很多网友对它有需求。迅雷 iOS 版回归的一两天内，已经冲上 App Store 的免费榜第一。

重新归来的迅雷还是那味儿吗？

向网盘转型

和 Android 版相比，迅雷 iOS 版的首页清爽了很多，顶部是私人云盘入口。这也是回归后的一个主打功能，普通用户有 2T 空间，白金会员 3T，超级会员 6T。你可以把文件上传到云盘中，随时下载，用法和其它网盘工具一样。

「本地下载」可以直接识别 http/ftp 开头的链接，所有下载到手机上的文件都会放在「本地文件」里，「最近」中则只同步网盘动态。

你要的功能都还在

我知道很多人更关心的应该是，迅雷还能下载种子吗？嗯，虽然没有放在明面上，但其实它是可以的。具体方法要通过网盘来实现，手机登录 pan.xunlei.com，可以上传种子文件，或者 magnet/thunder/ed2k 开头的链接，然后到「传输 - 其他上传」中找对应文件下载。

实际测试了一下，大部分磁力链接都能直接成功识别，放在后台让它自己上传就好了。成功上传到网盘的视频可以直接在线播放，很流畅，下载（取回本地）的速度也比较快。

虽然有点曲折，不过好歹能用了，实话说迅雷的下载速度真的很快，很难找到替代品。能看出迅雷 iOS 版是想转型网盘，以此规避 App Store 的一些限制，至于一些受限制的内容，那是另外一个问题了。

「影视」中用的是 PP 视频的源，上面的视频可以免广告直接播放，不过大部分不支持下载。

尴尬的下载工具

这几年迅雷也进行了多次转型，用直播、金融等方式来寻找新的盈利点，下载引擎在这个正版当道的年代确实挺尴尬。我个人是一个原教旨主义者，看内容喜欢去找最高清、未删减版本，国内在线平台是无法满足的，所以这几年虽然迅雷用的越来越少，但超级会员也一直在坚持续费。

至于迅雷 iOS 版，我觉得它也只是满足了一小部分 iPhone 钉子户的需求。iOS 平台封闭的文件系统、iPhone 越来越贵的高内存版本，其实并不适合经常下载文件到本地，大部分人现在都习惯看在线视频平台。

你还会用迅雷下载东西吗？