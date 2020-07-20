微信安卓版 7.0.17 内测体验：撤回与删除、视频号支持 “弹幕”

距离上一次微信更新已经差不多一个月了，昨天我们照例收到了最新版微信 7.0.17 安卓版内测安装包。有人说，现在的微信总拿一些或有或无的小变化糊弄人，可这一次的变化，相信足可以惊掉你的下巴！

最新版微信 7.0.17 来了！

变化 1. 撤回与删除

第一个变化就是消息菜单的 “撤回”与 “删除”。我们知道，微信对于所有已发出信息都有一个 2 分钟回溯。如果发出的信息有误，只要在 2 分钟内长按消息，就能一键撤回。然而除了这项功能外，菜单里还有一个 “删除”按钮。与撤回不同，删除仅仅是让消息在自己的聊天面板消失，别人依旧可以看得到。

新版 “撤回”与 “删除”不再同时出现

正是微信这种 “模棱两可”的设置，让很多人都吃过亏。明明自己点了删除，可为啥别人还是可以看得到？新版对于这个问题进行了修正，如果用户在 2 分钟内长按消息，菜单里将只显示 “撤回”，如果是在 2 分钟后，则只显示 “删除”。这样就能彻底避免 “撤回”=“删除”的尴尬，同时删除前的确认小面板，貌似也是之前没有的。

删除消息时弹出的确认面板

变化 2. 快捷菜单 UI 变化

除了功能上的完善，新版微信也对菜单 UI 做了一部分升级。快捷菜单由之前的竖版变为横板，增加了小图标，颜色也换成了深灰。总体来看，新版的文字更简练，结构更紧凑，更适合于单手操作（老版菜单经常一只手顾不过来），此外颜值也提升了不少。

新版快捷菜单 UI

对照一下老板的菜单样式

变化 3. 公众号的变化

公众号右上角，由之前的 “…”变成了小人图标。文章底部的 “看一看（在看）”也被点赞取代，与看一看不同的是，这个点赞就是一个纯粹的点赞，点击完成后除了你的大拇指图标变亮以外，任何信息都不会泄露。

公众号右上角图标调整

推文底部变化

“分享”也是此次新增加的一个变化，能够一键把好看的文章发送给好友或分享朋友圈，右键菜单也增加了 “分享到手机 QQ”和 “分享到 QQ 空间”，彻底打通了腾讯系的所有平台。

增加了分享到手机 QQ 和 QQ 空间功能

变化 4. 搜一搜增加更多标签

“搜一搜”增加了更多自动化标签，之前老版仅仅是通过阅读量这一个维度，推荐量有效。而在新版中，你能看到更多自动化标签弹出，比如 “阅读 X 万 +”、“XX 都在看”、“精选留言”……，以帮助用户更好地找到想看的文章。

“搜一搜”里的变化

变化 5. “拍一拍”增加后缀

“拍一拍”终于可以自定义后缀了，入口位于 “我 - 个人账户 - 拍一拍”下方。这项功能自上上版推出之后，一下就被网友们玩疯了，这一次也算是小幅完善。顺道说一句，新版貌似对短时间的连续拍做了优化，不再一遍遍显示，终于可以不扰民啦！

支持设置 “拍一拍”后缀

变化 6. 小程序支持儿童成长守护

小程序菜单内，新增加一项 “儿童成长守护”，家长可以利用这项功能对孩子使用小程序玩游戏的时间，进行查看与管理。

小程序新增 “儿童成长守护”

变化 7. 普通信息与音视频通话消息分开

通知面板也有了一点小变化，增加了 “音视频通话邀请通知”。也就是说，你现在可以将音视频通话和普通消息 的通知设置成不同样式，以避免重要信息出现遗漏。

新版支持自定义 “音视频通话”提示音

变化 8. 视频号支持 “弹幕”

说了半天，都是一些小打小闹，说好的大变化究竟在哪儿呢？答案就是——视频号开始支持 “弹幕”了！

增加了类似 B 站的 “弹幕”

和其他网站的弹幕不同，微信的这个弹幕并非全屏出现，而是像跑马灯一样出现在视频底端，这样就不会太遮挡视频画面。和其他网站一样，如果用户不希望弹幕弹出，只要在视频上点击一下，取消 “浮评”上面的对勾就可以了。

取消 “浮评”即可禁止弹幕出现

写在最后

总体来说，新版的变化还是值得期待的，视频弹幕无疑是其中的最大看点。可以看到，作为一款老牌信息平台，微信正在短视频领域奋起直追，无论从公众号改版，还是视频号的动向上，都能反映这一点。好了，这就是本期带给大家的微信 7.0.17 内测版试用体验，喜欢的话就点个赞吧！