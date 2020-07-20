微软 Win10 未来版本新功能盘点：全新 “开始”菜单，快速更新 ...

IT之家7月20日消息 Windows 10 更新五月版已经面向消费者用户推送，此功能更新包括对操作系统的一些有用的调整，例如移动 Cortana 窗口，使用云重置以及用于 2 合 1 PC 的改进界面选项。

微软的下一个 Windows 10 功能重大更新（代号 21H1）正在开发。预计将在 2021 年春天的某个时候发布。

在本文中，将重点介绍微软当前针对 Windows 10 测试的所有新功能。

存储建议

Windows 10 带有 “存储设置”页面，可让你扫描本地驱动器以释放临时文件、应用程序和其他占用空间的数据。

从下一个 Windows 10 功能更新开始，“存储设置”将提供清理建议，以帮助你释放空间并删除你可能不需要的未使用的应用程序或文件。

清理工具会在一个页面上列出所有建议，从而使用户更容易释放可用空间。

如上面的截图中所见，清理建议将分为几类，包括未使用的应用程序 / 文件和大文件。

应用和功能

据微软在应用商店中发布的 “AppManager”应用称，微软正在改进 “应用和功能”页面。

这似乎是对 “设置”应用现有 “应用和功能”页面的升级。Windows 10 的 “应用和功能”页面最终将允许用户查看在后台运行的进程，并且你也可以卸载应用程序。

“开始”菜单

Windows 10 明年还将获得新的 “开始”菜单设计。微软最近发布了一个新的预览版本，其中展示了带有主题感知磁贴的 “开始”菜单。

重新设计的 “开始”菜单最初似乎并没有太大的变化，但随着微软希望使操作系统看起来更整洁和统一，正在做更多的工作。

动态磁贴已更新为 “主题感知”，并且现在将使用相同的颜色背景以实现统一外观。使得固定在 “开始”菜单上的动态磁贴的颜色与你运行的浅色主题还是深色主题都匹配。

如果愿意，你仍然可以应用强调色。

Alt + Tab

Windows 10 预览更新还允许用户在窗口和打开的 Microsoft Edge 选项卡之间快速切换，从而改变了 Alt+Tab 的工作方式。

Microsoft Edge 的每个选项卡将在 Alt+Tab 应用程序切换屏幕中分别显示。如果你打开了几个标签页，则可以使用 Alt + Tab 键盘快捷键在标签页和应用之间进行切换。

微软表示，这包括为那些打开了许多标签页的用户禁用新的 Alt+Tab 体验的选项。

其他调整

微软计划将设置和控制面板更 “紧密地”结合在一起。作为其新计划的一部分，微软正在更新 “设置”应用，以包括 “控制面板”和经典弹出菜单中的选项。

微软还更新了 “设置”>“系统”>“声音”>“管理声音设备”，以使你知道默认的设备。你可以单击声音设备将其设置为 “默认”。

经典的音量混合器已更新，其中包括指向现代音频设置的链接，你可以使用该链接来配置音频体验。

微软计划在删除 “控制面板”的任何页面之前简化整个操作系统的 “设置”体验。

传闻功能

以下是一些爆料信息：

现代音量弹出窗口

最近，在 Windows 10 的最新预览版本中再次发现了已大修的音量设置弹出窗口。消息称，微软将为弹出窗口使用新的媒体播放控件，只要单击音量图标，该弹出窗口就会从任务栏弹出。

截图展示了更新的弹出窗口，它看起来不再过时。由于窗体周围具有半透明效果，因此它也更适合 Windows 10 的流畅设计外观。

它可以提供跳过曲目，播放或暂停曲目的控件，并且你还可以在可用时查看专辑信息。

新的弹出窗口还与 Edge 或 Chrome 浏览器中的 Spotify、Netflix、Groove 音乐和 YouTube 等集成。

磁盘管理

微软似乎也在开发适用于 Windows 10 的现代磁盘管理或分区工具。

Windows 10 的最新预览版本中仍然存在对 “Modern_Disk_Management_Link”的引用，这表明微软正在内部开发现代分区管理工具。

类似于 Windows 10X 的快速 Windows Update

IT之家获悉，微软正在为 Windows 10 系统开发类似于 Windows 10X 的 Windows Update 体验，该更新将在后台进行，并且操作方式与传统的有所不同。因此，Windows 更新将安装得更快，并且所需的重启次数更少。