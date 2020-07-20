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微软发布 Visual Studio Code 7 月 Python 扩展更新

2020/7/20 7:23:45来源：开源中国作者：xplanet责编：微尘评论：

微软发布了 7 月的 Visual Studio Code Python 扩展更新，此版本总共修复了 51 个问题，其中包括：

• 支持新的语言服务器：Pylance

• Gather 扩展

• 将 Notebook 导出为 HTML 和 PDF

• 调试器的反向连接

• 支持新的语言服务器：Pylance

Pylance 是微软基于 Microsoft Pyright 静态类型检查工具的新语言服务器。它是一种快速的语言服务器，提供了许多功能来帮助用户编写代码，包括自动导入、无效代码检测、参数和返回类型信息等等。

Pylance 最近添加的一项功能是上下文高亮显示：

Gather 扩展

此版本增加了对新的实验性扩展 Gather 的支持。该工具用于分析并确定 Notebook 中必要的代码依存关系，并执行代码清除，自动执行此困难且耗时的任务。

用户无需手动删除未使用的导入内容或不相关的代码即可清理 Notebook。Gather 的最终文件格式可以使用 VS Code 设置 “Data Science: Gather To Script” 进行自定义。

将 Notebook 导出为 HTML 和 PDF

导出为 PDF 需要安装 TeX。

调试器的反向连接

现在可以使用反向连接更轻松地启动远程调试器会话。

将 ptvsd（VS Code 中的 Python 调试器）附加到 Python 进程或远程计算机时，需要设置远程 Python 进程，以便它侦听附加请求，然后在 VS Code 中启动调试器会话以附加到该进程。

但是该附加操作可能会很棘手，也许需要很长时间才能在远程计算机上启动，或者可能连接超时。

此版本支持将调试器配置为反向连接。现在可以将远程 Python 进程设置为连接到特定地址（端口号或主机和端口元组），并在 VS Code 中运行附加配置以开始侦听同一地址，以将其附加到进程。

现在，可以使用 VS Code 启动调试器，以便它开始侦听连接请求。当启动 Python 进程时，它将在定义的断点处停止。

其他改进

• 支持连接到 Jupyter hub servers 使用服务器的基本 URL（即 https://111.11.11.11:8000）或用户文件夹（即 https://111.11.11.11:8000/user/theuser）。与密码认证一起使用。

• 增加了配置是否扩展传递给调试器的参数的功能。

• 更新至 jedi 17.1

• 如果工作区根目录中存在 toml 文件，则自动激活扩展名。

更新说明

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关键词：微软PythonVisual Studio Code

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