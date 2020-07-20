桌面 Linux 发行版 KaOS 2020.07 发布

KaOS 2020.07 发布了。KaOS 是一个桌面 Linux 发行版，其特色在于使用最新版本的 KDE 桌面环境及其他流行的使用 Qt 工具包的应用程序。它最初基于 Arch Linux，但从 2013 年四月起，开发者们开始创建自己的软件包，现在这些软件包可以从 KaOS 自己的软件仓库里获得。KaOS 采用滚动更新模式，并且只面向 64 位计算机系统。

此版本中，Frameworks 为 5.72.0，Plasma 为 5.19.3，KDE Applications 为 20.04.3。全部基于 Qt 5.15.0 构建。

对于安装程序 Calamares，KaOS 已开始转向使用尽可能多的 QML 模块。键盘模块也用 QML 进行了重写，现在可以更清楚地了解可能的键盘模块、语言和变体。

存储库中添加了一些新的固件 / 模块，包括 sof 固件（需要新的声卡，且根据上游报告，将很快移至 Linux 固件）和两个新的 rtl wifi 模块（rtl8723de 和 rtl8821ce）。添加的新应用程序包括 Photoflare、音乐播放器 VVave 以及 Kdiff3。

这个版本中的一些基础更新还包括：Cfitiso 3.480、Poppler 0.90.1、Pciutils 3.7.0、Git 2.27.0、Libacp 2.39、Pam 1.4.0 等。

用于 KaOS 的 Midna 主题也已重做，最大的变化是应用程序样式从 QtCurve 转到 Kvantum。实现的是自定义 Midna Kvantum 主题，其样式与 Croeso 和 Welcome 应用程序中使用的样式相同。

新版本还用较少的运动图像简化了 Ksplash，SDDM 主题具有更好的对比度。全新的是 systemd-bootloader 的主题设置，标准的黑色背景和白色文本消失了，取而代之的是，与 Midna 主题的其余部分完全集成的选项。另外，grub 引导加载程序已更新，以遵循与 systemd-bootloader 相似的外观。

KaOS 还正在为安装程序完全重写 Locale 模块。它将具有现代外观（基于 QML）和真实、实时的精确地图。

LibreOffice 从 6.2 开始，可以作为纯 Qt5/kf5 应用程序提供。因此，LibreOffice 已替代 Calligra，成为 KaOS 的默认 Office 应用程序。此外，该 ISO 默认使用启用了 CRC 和 finobt 的 XFS 文件系统。

更多详情见更新说明：https://kaosx.us/news/2020/kaos07/