TikTok 设立伦敦总部计划叫停？或与英禁用华为 5G 有关

据外媒报道，在华为被禁止参与英国 5G 网络建设后，社交媒体公司 TikTok（抖音海外版）于当地时间周日宣布退出将其非中国业务总部设在英国的谈判，此举或导致 3000 个就业岗位就此消失。

TikTok 母公司字节跳动总部设在北京，在过去的几个月里，TikTok 始终在与英国国际贸易部和唐宁街进行谈判，希望将其海外总部设在伦敦，以扩大业务。

据悉，在英国政府禁止华为开发英国 5G 移动网络后，字节跳动退出了谈判。目前还没有关于其总部所在地的决定，也不清楚还有哪些地点在考虑之中。不过，TikTok 可能在都柏林建总部，那里已经有几名员工入驻。

批评人士警告称，TikTok 危及国家安全，应该在英国被禁止。但字节跳动指出，其董事会中有一名美国首席执行官和几名美国高管，并始终否认有关其共享用户数据的指控。

印度已经对 TikTok 实施了封禁，特朗普政府也在考虑效仿。上周，特朗普的首席经济顾问拉里 · 库德洛 (Larry Kudlow)表示，TikTok 可能会脱离中国母公司，以避免在美国被封禁。

据悉，英国官员对字节跳动重新加入谈判仍抱有希望，此前英国明确表示，英国只是在美国的压力下才禁止的华为。

字节跳动发言人表示：“英国是我们全球最重要的市场之一，在伦敦拥有才华横溢、多元化的团队，其中包括高级领导层。过去一年，英国员工人数翻了两番，我们预计将继续强劲增长。”

他补充说：“我们仍然完全致力于在伦敦投资，并通过我们的产品和平台激发创造力，为世界各地的用户带来欢乐。”