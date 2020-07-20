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谷歌推出免费的 Kotlin 和 Android 开发课程

2020/7/20 8:23:38来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

谷歌推出了一系列 Kotlin 和 Android 在线课程，旨在教人们如何构建 Android 应用。课程面向没有编程经验的新手等初学者。

Kotlin 如今是一门热度极高的语言，这在某种程度上也许要归功于 Android 对 Kotlin 的官方支持。谷歌曾宣布，Android 开发是 Kotlin 优先（Kotlin-first）的。根据 Android 官方提供的数据，60％ 的专业 Android 开发人员已经采用了该语言。在 Play Store 中，排名前 1000 的应用里有 70％ 使用 Kotlin。 

2016 年，谷歌曾发布过 Android 基础课程。但自那又过去四年，期间发布了四个主要版本的 Android、新增了对 Kotlin 编程语言的支持，还引入了辅助构建应用的工具，如 Jetpack 库。因此，这次新课程的推出，是在原先基础上的重大更新。

对于此课程，谷歌提倡，“没有技术背景也能学习”。最新的 Stack Overflow 开发人员调查显示，有近 40% 的专业开发者此前未获得过正式的计算机或软件工程一类的学位。

该课程内容包括：如何使用 Android Studio 来构建应用，以及如何在 Android 设备（或虚拟设备）上运行它们。谷歌表示，配合课程进行动手实践，初学者也能够完成一系列 Android 应用的构建。

虽然是面向新手，Android 官方还是希望学习者拥有一些基本的计算机知识和数学技能。课程内容可在 Android Basics in Kotlin 页面查看。

对于有编程经验的开发者，谷歌也提供了其他三款免费课程，分别是 Kotlin Bootcamp for ProgrammersAndroid Kotlin Fundamentals 和 Advanced Android in Kotlin

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关键词：Android谷歌Kotlin

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