内乱不断，比特大陆旗下云挖矿套餐无法兑现：矿机下落不明

比特小鹿 2020.07.19 发布公告，已经出售的云挖矿套餐出现了无法兑现的问题，而问题的原因竟然是比特大陆的内部动乱导致的，公告中称

“受近期比特大陆集团正蓝旗矿场所有矿机被非法转移事件影响，连带为比特小鹿 BitDeer 提供服务的部分矿机至今下落不明”

比特小鹿是比特大陆旗下的一个云挖矿服务商，公司介绍 “BitDeer 是一个为用户提供矿机共享服务的平台”公司全部网站都注册在国外，并且在法律层面尽可能的脱离比特大陆的关系，公司的主体也一再变更，最新公众号显示公司主体为 “天津舜华科技有限公司”

联系邮箱还是比特大陆

表面上天津舜华科技有限公司和比特大陆没有关系了，但是通过工商数据显示，这个天津舜华科技有限公司的法人控股公司是：重庆硅原大陆科技有限公司 而实际也是比特大陆控股的，而且天津舜华的历史股东都体现出了比特大陆的公司，而且公司联系邮箱还是比特大陆的域名。

重庆硅原是天津舜华的企业法人

比特大陆是重庆硅原的控股方

历史法人

股东变更历史

以下为公告部分内容：

尊敬的比特小鹿 BitDeerZEC（Z11）、ETH、ETC 套餐用户：

我们十分痛心地通知您，受近期比特大陆集团正蓝旗矿场所有矿机被非法转移事件影响，连带为比特小鹿 BitDeer 提供服务的部分矿机至今下落不明，导致比特小鹿 BitDeer 当前运行中和待生效的 ZEC（Z11）、ETH、ETC 相关套餐无法正常执行。

以下为比特大陆集团内部对于正蓝旗矿场事件部分声明原文：

“2020 年 7 月 15 日至 16 日，原挖矿中心员工任罡，王伟等人非法转移了正蓝旗矿场价值过亿的矿机资产，目前资产下落不明，该等恶劣行径已对公司及客户造成了严重的经济损失，同时此二人及其同伙还对现场员工实施了其他不法行为。目前对于基本事实经过以及所谓当地配合人员，公司已经落实。公司对任何有损公司及客户利益的行为绝不姑息，均将采取一切必要的法律措施追究到底，等待他们的将是法律的严惩。”

事件发生后，我们第一时间和相关方进行沟通追寻矿机，同步推进报警立案。该恶劣事件已经对比特小鹿 BitDeer 及服务的用户产生了巨大的损失与影响，我们对此类毫无商业原则，践踏客户利益的行为异常愤怒，将通过法律措施追究到底，同时对因为该事件受到影响的比特小鹿 BitDeer 用户深深感到抱歉。考虑到追索的难度和时效性，为了优先保障比特小鹿 BitDeer 平台用户的权益，最小化降低用户损失，比特小鹿 BitDeer 在承担巨大损失的情况下，将为所有受到影响的用户提供套餐剩余费用退款，并额外给予平台补偿方案。

比特大陆的官网，连续不断的报道公司的混乱情况。