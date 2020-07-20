《皇室战争》手游总收入突破 30 亿美元

IT之家7月20日消息 Sensor Tower 商店情报数据显示，2016 年 3 月全球上市至今，Supercell《Clash Royale 皇室战争》总收入突破 30 亿美元。

IT之家了解到，这款风靡全球的即时策略手游是迄今最畅销的游戏之一，也是 Supercell 旗下收入排名第 2 的作品，仅次于《Clash of Clans 部落冲突》，后者于 2014 年 1 月 1 日上市，至今总收入将近 70 亿美元。

Supercell 旗下另外几款作品，2014 年 1 月发行的《Hay Day 卡通农场》，目前总收入为 14 亿美元；《Boom Beach 海岛奇兵》和《Brawl Stars 荒野乱斗》总收入分别为 8.87 亿美元和 7.57 亿美元。《皇室战争》作为即时策略，卡牌和 MOBA 品类融合的开创者，目前仍没有竞品能挑战其领导地位。

美国是《皇室战争》收入第一大市场，贡献了 9.25 亿美元，占该游戏总收入的 30.8%。德国市场排名第二，贡献了 2.66 亿美元，占 9%；中国 iOS 市场贡献了 2.04 亿美元，占 6.8%。

平台方面，来自苹果 App Store 的收入达到 16 亿美元，占总收入的 52.4%；Google Play 贡献了 14 亿美元，占 47.6%。

截至目前，《皇室战争》在全球 App Store 和 Google Play 总下载量达到 4.68 亿次。美国市场仍排名第一，贡献了 5300 万次下载，占 11.3%；巴西市场以 5170 万次下载排名第二，占 11%；俄罗斯市场以 2680 万次下载排名第三，占 5.7%。

来自 Google Play 的总下载量达到 3.45 亿次，占 73.7%；App Store 贡献了 1.23 亿次下载，占 26.3%。

目前，《皇室战争》在全球市场的平均每下载付费为 6.4 美元。