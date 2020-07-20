腾讯《和平精英》搞事情，特斯拉超级工厂深夜降落神秘空投

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IT之家7月20日消息 特斯拉和《和平精英》要进行联动了。
特斯拉表示，@特斯拉 超级工厂深夜降落神秘空投，箱内究竟暗藏何种玄机？海岛暗影逐雷前行，全新冒险已然开始……
视频观看：点此链接。
IT之家在视频中发现，一个神秘大箱子被空投，降至特斯拉超级工厂中，还出现了电动卡车 Semi，用来运输神秘空投箱子，最后出现了特斯拉电动汽车。
另外有网友表示，特斯拉上海工厂中出现一个巨型箱子。
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