消息称三星 5nm EUV 工艺面临良品率低的问题

IT之家 7 月 20 日消息 在芯片代工方面，三星在过去几年中正努力追赶台积电，虽然后者已经开始为苹果公司量产 5nm A14 芯片，但据报道，三星仍在努力提高其 5nm 工艺的良品率。

根据 DigiTimes 的最新报道，三星的 5 纳米 EUV(极紫外光)光刻工艺正面临着良品率低的问题。稍早前有报道称，三星已经从高通公司获得了骁龙 875G 和骁龙 735G 芯片组的量产订单。不尽如人意的良品率最终可能会影响到高通即将推出的处理器，这些处理器预计将于明年发布。

在三星 2020 年第一季度财报电话会议上，该公司曾宣布将在 2020 年第二季度末开始量产 5 nm 芯片。不过，该公司是否已经成功做到了这一点，目前还没有任何报道。曾有多篇报道称，Galaxy Note 20 将采用首款 5nm Exynos 处理器 Exynos 992，但看起来该芯片组已经被取消。

IT之家了解到，三星曾在去年首次宣布开发 5nm 工艺，并在今年早些时候开始投资生产线。然而，COVID-19 的流行给该公司的计划带来了影响。两个月前，这家韩国公司在韩国平泽增加了一条新的 5 纳米代工线，以加速生产。