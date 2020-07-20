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联想拯救者电竞手机 Pro 首发双 X 轴线性马达：从底层重构

2020/7/20 18:04:46来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 20 日消息 今天联想继续为拯救者电竞手机 Pro 预热，透露该机首次配备了双 X 轴线性马达，是业界第一款双 X 轴线性马达的手机，该机将于 7 月 22 日正式发布。

据拯救者 Legion 硬件架构师关彬称，联想从应用层到硬件层完整实现了双 X 轴线性马达所有触觉反馈类的调用，也定义了这样的 API 接口。联想中国区手机业务部总经理陈劲则表示，安卓系统对线性马达尤其是双线性马达的支持是不够好的，联想自己从底层自己设置了更多的场景，游戏场景更多更真实。

IT之家综合此前的消息，拯救者电竞手机 Pro 采用 “次世代中置架构”，支持双向液冷散热与双电池动力，采用 FHD + 分辨率 144Hz 屏幕，搭载高通骁龙 865 + 旗舰平台，配备 16GB 内存与 512GB 机身存储，支持 90W 超级闪充，电池容量为 5000mAh，仅需 30 分钟就能充满。联想拯救者电竞手机 Pro 还将采用 UFS 3.1+LPDDR5 方案，支持 WiFi-6 和双模 5G。拯救者电竞手机 Pro 还拥有号称业界堆料最狠的音频系统，包括 1.4CC×2 超大音腔、0.65×2 超大振幅、7 磁路系统、正出音 ×2、全金属材质等等。

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