“北斗女神”徐颖：人类移民火星需要以千年为单位计量

网易火星知识官介绍：徐颖，中国科学院光电研究院研究员，博士生导师，导航技术研究院研究室副主任。人称 “北斗女神”、世界经济论坛 2020 年青年科学家。主要研究方向为卫星导航定位技术，对导航信号体制、导航增强技术、高动态高灵敏度导航信号的快速捕获和精密跟踪技术持续开展研究，承担了多项国家级课题。作为分系统负责人承担二代导航二期重大专项课题一项，作为组长承担了一项国家自然科学基金、一项光电研究院院创新课题。

中国首次自主火星探测任务 “天问一号”将于今年 7 月择机发射，目标是通过一次发射任务，实现火星环绕和着陆巡视，开展火星全球性和综合性探测，并对火星表面重点地区进行精细巡视勘查。

网易新闻在火星探测器发射之际，将策划重磅系列报道《一起去火星》，为广大网友呈现完整且新颖的火星科普知识，带大家一起 “穿越”火星。我们精选了大家最关心的十大火星疑问，特邀十大火星知识官，为网友做了一一解答。

其中，对于人类移民火星还需要多久的话题。网易科技特邀了中国科学院空天信息创新研究院导航部副主任、研究员、博士生导师，网友口中的 “北斗女神”徐颖解答。

徐颖表示，火星是我们的邻居，火星也是我们离太空最近的一个梦想。但是，如果人类真的想移民到火星上来生活的话，还有很多事情要做。比如解决物理层的问题，解决火星环境问题，包括火星大气问题。

“其实已经有科学家提出了火星移民的整体改造方案。大概多少年可以对火星改造完毕，移民火星，我觉得这个单位要用千年为单位计量。”徐颖认为。

在众多星球当中，人类为何选择了火星移民而不是距离地球最近的星球？据了解，相比人类探测过的其他行星，火星有更适合人类移民的居住条件，比如火星表明的稀薄大气，火星的极冠之下 “古老水”的存在等等。

但是人类移民火星，还需要解决很多问题。正如徐颖所说，科学家已经制定了多套方案，来使得火星更为宜居。

首先要解决的就是火星稀薄的氧气。氧气是人类呼吸的必须品，但天文学家们在火星上并没有看到氧气存在的痕迹。相反，火星上到处充斥着的是二氧化碳和氮气，因此，我们在进行星际移民前必须要将此问题解决。

其次，还要解决食物供给问题。如何在火星贫瘠的土壤上种植出人类需要的粮食，也是亟待解决的问题之一。

美国航空航天工程师、作家罗伯特 · 祖伯林认为，火星的转变可以在 1000 年左右完成。这一 “千年改造火星”的详细规划，将使人类在 1000 年内，像 “愚公移山”一样，逐步把这颗没有生命的火星改造成供人类居住的绿色星球。如果 “火星改造”计划能够成功实施，或许 1000 年后，当温室效应最终可能摧毁地球家园时，火星将成为人类太空 “诺亚方舟”的 “绿洲”。