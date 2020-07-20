OWC 发布雷电 3 转万兆网口转接器，售价约 1000 元

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IT之家 7 月 20 日消息 根据外媒 TechPowerUp 的消息，OWC 推出了一款雷电 3 转万兆网口转接器，售价 149 美元，约合人民币 1000 元。
IT之家了解到，OWC 这款转接器实际的网络传输速度超过 900 MB / s，官方称一个 50 GB 文件可以在不到一分钟的时间下载完。
官方表示，这款转接器支持配备雷电 3 接口的 Mac 设备或 Windows 电脑。转接器采用了铝制散热器外壳，增加散热效率。
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