影院复工首日：票房超 350 万 最便宜 5 块钱就能看电影

350 万！如果放在过去 5 年中的的任何一天，这个数字对于中国影市来说都是微不足道的，但在影院停摆将近半年后今日，这个数字却意义非凡。

今日，电影院正式复工。根据灯塔专业版数据显示，截至晚上 10 点半，今日累计票房达到 358.34 万，总出票量为 15.78 万张，放映总场次共计 1.04 万。

一大早，“电影院开门了”、“首日票房突破百万”两条影院复工的消息就冲上了微博热搜。与此同时，观众的观影热情也非常高涨，新浪财经注意到，不少影城都出现了 “满座”的场次，网友直呼，“看到大银幕太爽啦”，也有网友让自己家附近的影院 “赶紧醒醒”，要复工了！

日票房突破 350 万，新片《第一次的离别》占 4 成

7 月 17 日下午 5 点 40 分，成都和平电影院卖出了全国影院复映后的第一张电影票《哪吒之魔童降世》，拉开了影院复工售票的序幕。

根据灯塔专业版的数据，截至今日下午 6 点，至少有超过 120 个城市共 835 家影院复工，排映总场次共计 9991 场次，总观影人次达 11.2 万。

新浪财经查询网络购票平台发现，在四个一线城市中，除北京之外，上海、广州、深圳均有影城在今日复工，其中上海复工影城数量最多，超过百家，广州及深圳复工影城均在 20 家左右。

在深圳宝安区的 CGV 影城现场，新浪财经看到影院门外设置了围栏，将影院区域和商场公共区域分隔开来。下午 6 点左右，不少下班或者放学的观众在影院门口排队入场，观众需要佩戴口罩、测量体温、并进行实名登记。此外按照电影局的通知要求，影院在场外的卖品也停止了销售。

新浪财经注意到，影院复工首日，观众观影热情都非常高涨，无论是新片还是复映片，不少影片的场次均呈现 “满座”状态，使得影院不得不增加新的场次。

比如新片《第一次的离别》在深圳宝安的 CGV 影城最开始只有 5 场，电影票开售后很快就售罄，后来影院又增加了 2 场晚上黄金场，除此之外，复映片中《误杀》、《哪吒之魔童降世》也增加了相应场次。

据了解，影院复工后首批放映的片单约含 30 部影片，其中剧情片《第一次的离别》和《璀璨薪火 3D》定档今日新上映，此外片单中还包括《误杀》、《哪吒之魔童降世》、《寻梦环游记》等复映片。

灯塔专业版数据显示，在今日放映的影片中，《第一次的离别》以 30.2% 的排片占比贡献了 4 成的日票房，票房收入为 156 万。实际上，早在复工通知之前，《第一次的离别》就发布定档海报称将在影院复工第一天上映。而复映片中，《误杀》和《寻梦环游记》则收获了 61 万和 44 万票房，排在日票房的第二和第三。

值得注意的是，影院复工的首日，不少影院的票价都有一定程度的下调。以前述的深圳宝安的 CGV 影城为例，疫情前，该影院票价一般在 70 元以上，而复工首日，新上映影片的票价仅需平时的一半，复映片票价则大都在 15-30 元的区间。新浪财经发现，广州、深圳一些个别影院，甚至仅需 5 元就能看上一场电影。

有电影行业人士表示，一般而言，新片上映会设置最低限价，即电影票价不能低于该限价。而影院复工后首批放映的大多数是复映片，共分为两种分账方式，一种是按正常分账，即电影票房中约 50% 的收入归影院，而另一种复映片是公益片，即票房收益全部归影院所有，影院有定价权，因此会出现部分复映片票价较低的情况。

对于今日的大盘票房，电影市场分析专家南如珉认为符合预期。南如珉称，大盘不好主要原因还是归结于没有新片，尤其是缺少了中大体量的新片；另外，院线需要陆续放开，目前的规模限制有一定影响；最后，南如珉认为复映影片比较难吸引普通观众。

“毕竟光靠着复映片，很难激发起观众走进影院的冲动。伴随着复工，接下来势必会有一波定档潮出现，倘若没有大体量的重磅影片与影院复工同步，那么复工的意义也就不大，预期中的爆发性观影也难以实现”，南如珉称。

绝大部分影院仍未复工，它们在等什么？

截至 2019 年底，国内影院数量达到 1.24 万家，银幕总数为 6.98 万块，而今日复工影院不足千家，这意味着，在今日正式复工的影院仍在少数。此前，深圳一家影院负责人在接受新浪财经采访时就曾表示，预计 7 月 20 日真正能复工的影院应该不多。

7 月 16 日，国家电影局发布通知，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 20 日有序恢复开放营业，而中高风险地区暂不开放营业。从电影局下发通知复工到影院正式开门之间只相隔 4 天，其中还包含一个周末。

但复工不是一蹴而就的，除了进行必要的清洁工作、人手配置外，影院还需要申请密钥，部分地区还要配合相关部门的防疫检查，上报疫情应急预案、承诺书等材料。

因此在不少影院看来，复工时间非常紧迫。前述深圳影院的负责人就表示，目前他们已经拿到了影片密钥，但是影片硬盘还没送到，包括清洁工作也在进行，所以未能赶上第一时间复工，暂定 7 月 22 日才能重新开业。

此外，还有影院经理表示尚未收到复工的正式通知。一位山西太原的影院经理称，“我们现在没有接到任何复工的通知和计划，集团和省里还没有通知，人员也都不齐，暂时不太清楚怎么复工”，“我们省一般反应都比较慢”。

根据国家电影局的通知要求，电影院的复工必须严格落实属地管理和行业管理责任。在国家电影局发布复工通知后，将按顺序经过地方电影主管部门、当地党委、当地政府三个部门进行申报审批，最后才能够落实到各院线及下属影院。

而各省市的疫情情况、防疫管控以及行政流程具有一定差异，因此就会出现部分省市的电影院已经复工，而部分省市的影院还没获得复工通知的情况。

除了以上两种情形外，还有部分影院决定不在今日恢复营业，则是希望能观望一下行情。

国家电影局通知要求，电影放映场所减少放映场次，日排片减少至正常时期的一半，控制观影时间，每场不超过两个小时，每场上座率不得超过 30%，此外原则上禁止售卖饮料零食。

要知道，对于影院来说，卖品销售的毛利率高，是除了票房收入外最主要的收入来源，而复工期间一时半会都不能销售卖品，则会在短期内对影院利润恢复造成影响。放映的场次和排片还被压缩，影院复工后的票房收入 “说不准”，而恢复营业只会增加额外的开支，因此观望成为了一个普遍的选择。

如果到了重要档期，有真正大体量的头部电影上线，上座率还要求控制在 30% 以下，票房肯定会受到影响。至于这些限制条件何时才能取消，南如珉预计，国庆会是一个大的节点，“会陆续放开，应该问题不大。”

“今日的票房成绩还是有点出乎我们的意料，《第一次的离别》单片票房就拿到了 150 多万，给我们复工增加了一点点信心”，深圳一位影院经理表示，现阶段主要是文艺类影片和复映片上映，至于重磅的商业片什么时候上映，该负责人则称，“能开业就好了，之后的一点一点来吧。”