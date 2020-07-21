点赞还是踩？高德地图 “家人地图”体验

高德地图更新了！这一次的更新给用户带来了一个非常实用的功能，让许多用户点赞，不过也遭到了一些用户的声讨，具体是怎么一回事呢？咱赶紧来看看。

高德地图变身儿童手表？

此次高德地图新上线的功能是 “家人地图”，这个功能可以用来干嘛呢？据官方介绍，那是可以用于 “确认家人位置安全”、“设置位置提醒”。这两个功能咋看上就是儿童手表的功能呢？用过儿童手表 APP 的用户都知道。

图 1 跟儿童手表 APP 很类似

没错，高德地图的 “家人地图”功能就类似于许多的儿童手表 APP 一样，开启了该功能后，用户就可以于家人实时分享自己所在的位置以及查看家人所在的位置。

家人地图怎么用？

那么 “家人地图”功能怎么用呢？这就来看看！这个功能隐藏在了高德地图首页的更多工具中，点击进入后有两个选项，一个是创建我的家人地图，一个是输入密码加入家庭。

我们先来创建一个家庭，很简单，登录账号后就自动生成一个家庭，这时就会产生一个 24 小时有效的家庭密码，家里的成员在各自的手机高德地图的家庭地图功能中输入该密码即可加入家庭了。所有加入家庭的成员，都可以在家庭地图中看到其它成员的实时位置（高德地图没被强退及有网络的话）。

当然，要实时分享位置，你得保持高德地图的后台运行，还要允许它后台获取位置信息。

图 2 创建家庭 图 3 查看其它家庭成员所在位置

除了位置信息，用户还可以查看对方的手机剩余电量。

设置电子围栏 到了指定位置自动提醒你

此外，家人地图还具有电子围栏功能，开启该功能后，用户可以根据地点设置一个电子围栏，也就是在地图上选一个地点，围栏范围是该点的周围 100 多米左右，当指定的家人进出这个电子围栏时，高德地图就会通知你。比如小孩的手机进入学校或者进入家庭范围时。

图 4 开启电子围栏 图 5 进入电子围栏提提

行程记录 一目了然

点击家人地图里的家人列表中的任意一成员，即可查看该成员的相关信息（行程记录），包含当前位置与进出电子围栏的时间。

图 6 行程记录

找人直接用导航

当去外地旅游时，如果与家人走散了，还可以用家人地图里的 “去找 TA”，来直接导航找人。

图 7 去找 TA

为何有人不喜欢家人地图？

高德地图的 “家人地图”功能是比较的实用的，小编就想到了用它来定位家中老人、小孩的位置，还有在骑行中与队友互相分享实时位置方便汇合与找人等等。

但是，这个功能却遭到了一少部分用户的声讨？为什么呢？其实是怕家里人随时可以看到自己的行踪。例如有的朋友，男女朋友或者夫妻之间会监视对方的行踪，高德地图这个新功能简直就是这个需求定身量造的，监视一下子就变得更严密了——高德地图连对方电量都可以监视，手机没电之类的借口都不顶用了！因此，不想被对象监视的朋友，自然就会对这功能反感。

另外，也有人担心隐私泄露的问题，不过该功能是需要手动打开的，因此大家无需太过担心。

如果某天不想用这个功能了，加入家庭地图后，用户可以随时选择 “退出家人地图”，这个选项在家人地图右上角的设置按钮中，在这里还能设置昵称，头像等。创建家庭的那一位则可以移除家庭成员，其他成员只能邀请成员。

图 8 退出家人地图

总结

怎么样，你是为高德地图的 “家人地图”功能点个赞还是踩上两脚呢？小编是要点个赞的，第一时间把家里的老人手机加入了家人地图，这样就能随时看到她们上哪了，有没有准时回到家中。而对于不想被亲密对象监视的朋友，这功能可就没那么受欢迎了…… 无论如何，有需要的小伙伴赶紧试试吧。