统信服务器操作系统 V20 企业版（1020）发布：率先适配支持 龙芯 3B4000 、鲲鹏 920 等

IT之家7月21日消息 7月20日，统信服务器操作系统 V20 企业版（1020）正式发布。

统信服务器操作系统 V20 企业版是一款用于构建信息化基础设施环境的操作系统软件，是统信服务器操作系统产品线面向全行业的操作系统产品，同时，也是一款全面适配国内主流处理器硬件的操作系统产品。

IT之家了解到，该版本率先实现了对龙芯 3B4000、鲲鹏 920、飞腾 2000+/64、海光 C86-7185、兆芯 KH-30000 系列、申威 1621 国产主流服务器处理器的适配工作，并已经在党政军机关、公检法、事业单位、银行、保险、证券、石油、电力等行业的众多信息化建设项目中成功部署和使用。

本次发布的版本分别从产品的安装部署、性能、日常使用、服务支持等方面进行了功能新增和优化改良，确保用户的服务器生产环境在持续可用和稳定运行的前提下，挖掘各项硬件的最大潜能，为客户创造新的价值。

安装部署

针对具备代表性的服务器操作系统部署场景，进行了梳理归纳，调整了安装过程中针对安装组件选择的定义方式和组件组合，增加了网络的相关配置项，让安装部署过程更加简化、便利，减少管理员部署过程的繁杂操作。

运行性能

UnixBench 作为衡量类 Unix 操作系统运行过程中性能优劣的基准测试工具，一直是统信服务器操作系统产品版本发布的必测选项。本次版本的性能在前溯版本性能基线之上有了整体性提升，整体提升幅度达到 15-20% 左右，其中 mips64 架构龙芯 3B4000 和 arm64 架构飞腾 2000+/64 提升尤为明显。

日常使用

本次版本分别针对服务器操作系统的 CUI 和 GUI 运行环境，对日常使用的运维工具、管理应用、系统组件进行查漏补缺和优化修复：

增加了存储多路径组件的集成

增加了 open-8-jdk 的集成

增加了服务器集群高可用组件的集成

增加了服务器硬件的识别范围

增强了帐户密码强度的检查条件

增强了备份还原组件功能

输入法框架进行了更新

浏览器应用的性能优化

更新了终端、软件包安装器、控制中心等相关系统默认集成组件

修复了若干系统缺陷和 Bug

补丁与漏洞扫描修复

基于服务器操作系统产品的运行环境和服务对象，建立建全了补丁修复与漏泄扫描修复管理机制，通过每月对上游公告、业界安全动态、安全评估工具等渠道的信息收集，整理需要跟进的系统补丁和 CVE 漏洞，并按照严重等级、优先程度进行逐一处理修复、测试验证，以及推送更新。