Intel 开源计算机视觉库 OpenCV 4.4.0 发布

OpenCV 4.4.0 发布了。OpenCV 是 Intel 开源计算机视觉库，它实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。

此版本更新亮点包括：

SIFT（Scale-Invariant Feature Transform）算法已移至主存储库（SIFT 的专利已过期）

DNN module

改进的图层/激活/支持更多模型：

最新的 Yolo v4 检测器：＃17148。禁用[yolo] 层（Yolo v3 和 Yolo v4）的每层 NMS 不正确-在所有检测中使用 cv::dnn::NMSBoxes 。



ONNX：添加对 Resnet_backbone（Torchvision）的支持＃16887



EfficientDet 模型支持：＃17384

新 samples/demos：

添加文本识别示例：C ++ / Python



FlowNet2 optical flow：＃16575

英特尔®推理引擎后端（OpenVINO™）：

增加了对 OpenVINO 2020.3 LTS/2020.4 版本的支持



计划在下一版本中删除对 NN Builder API 的支持

CUDA 后端中的许多修复和优化

G-API module

在 OpenCV 后端引入了用于 stateful 内核的新 API ：GAPI_OCV_KERNEL_ST。

在 G-API 推出更多面向视频的操作：goodFeaturesToTrack，buildOpticalFlowPyramid，calcOpicalFlowPyrLK。

添加了更多的图像处理内核：Laplacian 和双边过滤器。

修复了 G-API 的 OpenCL 后端中的潜在崩溃。

其他重要改进

Obj-C/Swift 绑定

BIMEF: A Bio-Inspired Multi-Exposure Fusion Framework for Low-light Image Enhancement

文字检测增加 Stroke Width Transform 算法

...

此外，OpenCV 3.4.11 也已发布，并带有一些 bug fixes 和改进。详细内容可查看更新说明：https://github.com/opencv/opencv/wiki/ChangeLog