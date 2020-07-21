Intel 开源计算机视觉库 OpenCV 4.4.0 发布

OpenCV 4.4.0 发布了。OpenCV 是 Intel 开源计算机视觉库，它实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。
此版本更新亮点包括：
SIFT（Scale-Invariant Feature Transform）算法已移至主存储库（SIFT 的专利已过期）
DNN module
改进的图层/激活/支持更多模型：
最新的 Yolo v4 检测器：＃17148。禁用[yolo] 层（Yolo v3 和 Yolo v4）的每层 NMS 不正确-在所有检测中使用 cv::dnn::NMSBoxes 。
ONNX：添加对 Resnet_backbone（Torchvision）的支持＃16887
EfficientDet 模型支持：＃17384
新 samples/demos：
英特尔®推理引擎后端（OpenVINO™）：
增加了对 OpenVINO 2020.3 LTS/2020.4 版本的支持
计划在下一版本中删除对 NN Builder API 的支持
CUDA 后端中的许多修复和优化
G-API module
在 OpenCV 后端引入了用于 stateful 内核的新 API ：GAPI_OCV_KERNEL_ST。
在 G-API 推出更多面向视频的操作：goodFeaturesToTrack，buildOpticalFlowPyramid，calcOpicalFlowPyrLK。
添加了更多的图像处理内核：Laplacian 和双边过滤器。
修复了 G-API 的 OpenCL 后端中的潜在崩溃。
其他重要改进
Obj-C/Swift 绑定
BIMEF: A Bio-Inspired Multi-Exposure Fusion Framework for Low-light Image Enhancement
文字检测增加 Stroke Width Transform 算法
...
此外，OpenCV 3.4.11 也已发布，并带有一些 bug fixes 和改进。详细内容可查看更新说明：https://github.com/opencv/opencv/wiki/ChangeLog