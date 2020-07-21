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Intel 开源计算机视觉库 OpenCV 4.4.0 发布

2020/7/21 7:28:25来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

OpenCV 4.4.0 发布了。OpenCV 是 Intel 开源计算机视觉库，它实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法

此版本更新亮点包括：

SIFT（Scale-Invariant Feature Transform）算法已移至主存储库（SIFT 的专利已过期）

DNN module

  • 改进的图层/激活/支持更多模型：

    • 最新的 Yolo v4 检测器：＃17148。禁用[yolo] 层（Yolo v3 和 Yolo v4）的每层 NMS 不正确-在所有检测中使用 cv::dnn::NMSBoxes 。

    • ONNX：添加对 Resnet_backbone（Torchvision）的支持＃16887

    • EfficientDet 模型支持：＃17384

  • 新 samples/demos：

  • 英特尔®推理引擎后端（OpenVINO™）：

    • 增加了对 OpenVINO 2020.3 LTS/2020.4 版本的支持

    • 计划在下一版本中删除对 NN Builder API 的支持

  • CUDA 后端中的许多修复和优化

G-API module

  • 在 OpenCV 后端引入了用于 stateful 内核的新 API ：GAPI_OCV_KERNEL_ST。

  • 在 G-API 推出更多面向视频的操作：goodFeaturesToTrack，buildOpticalFlowPyramid，calcOpicalFlowPyrLK。

  • 添加了更多的图像处理内核：Laplacian 和双边过滤器。

  • 修复了 G-API 的 OpenCL 后端中的潜在崩溃。

其他重要改进

  • Obj-C/Swift 绑定

  • BIMEF: A Bio-Inspired Multi-Exposure Fusion Framework for Low-light Image Enhancement

  • 文字检测增加 Stroke Width Transform 算法

  • ...

此外，OpenCV 3.4.11 也已发布，并带有一些 bug fixes 和改进。详细内容可查看更新说明：https://github.com/opencv/opencv/wiki/ChangeLog

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关键词：OpenCV开源

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