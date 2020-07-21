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微软《我的世界》游戏将停止使用亚马逊云服务

2020/7/21 8:05:14来源：新浪科技作者：樵风责编：懒猫评论：

北京时间 7 月 21 日早间消息，据外媒报道，微软将不再依赖亚马逊来运行流行的 Minecraft 视频游戏。

这一转变表明微软将向其最强大的竞争对手减少付款，并推广自己的产品。亚马逊网络服务（Amazon Web Services，AWS）统治着公共云基础设施市场，通过其庞大的数据中心来远程运行软件，而微软一直在努力为它的 Azure 智能云服务抢占市场份额。

Azure 的增长速度超过了微软的许多其他业务，帮助这家公司减少了对 Windows 和 Office 等长期产品的依赖。通过将自家的更多软件转移至 Azure，微软向其客户表明，它不会使用其它地方的计算、存储和网络资源来提供在线服务。

微软的大部分消费者和商业产品，包括 Teams 通讯应用程序，都已经在使用 Azure。去年，也就是在收购商务社交网络 LinkedIn 两年半以后，微软表示，它将把 LinkedIn 从其专门的数据中心迁移到 Azure 上。

AWS 在 Minecraft 中的应用可以追溯到 2014 年。当时，AWS 发布了一篇博客帖子，谈到了 Minecraft 的开发商 Mojang 是如何为 Minecraft Realms 选择了 AWS 的。然后在几个月后，微软宣布以 25 亿美元收购了 Mojang。

自那以后，Minecraft 已经发展成为世界上最畅销的游戏。截至今年 5 月，销量超过 2 亿份，每个月都有 1.26 亿的人在玩它。现在，该游戏对亚马逊的依赖即将结束。微软发言人称：“我们将在今年年底全面过渡到 Azure。”

亚马逊已拒绝对此置评。

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关键词：微软亚马逊

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