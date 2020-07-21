美股全线收涨：哔哩哔哩涨 1.15%，拼多多上涨 2.86%

7 月 21 日消息，据外媒报道，美国时间周一，美股全线收涨。在亚马逊带领下，美国科技龙头股纷纷上涨。投资者还关注潜在新冠疫苗和更多美国财政刺激措施推出的前景。

道琼斯指数收于 26680.87 点，上涨 8.92 点，涨幅 0.03%；此前该指数盘中一度下跌超过 150 点；标准普尔 500 指数收于 3251.84 点，上涨 0.8%，该指数 2020 年的累计涨幅转为正数，同比增长 0.6%；纳斯达克综合指数收于 10767.09 点，上涨 263.90 点，涨幅 2.5%。

具体来说，在美股周一交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于 393.43 美元，上涨 2.11%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1565.72 美元，上涨 3.31%；亚马逊收于 3196.84 美元，大涨 7.93%；微软收于 211.60 美元，上涨 4.30%；Facebook 收于 245.42 美元，上涨 1.40%；甲骨文收于 55.40 美元，上涨 0.91%；IBM 收于 126.37 美元，上涨 1.01%；奈飞（Netflix）收于 502.41 美元，上涨 1.91%；特斯拉收于 1643.00 美元，上涨 9.47%；推特（Twitter）涨 3.49%，优步（Uber）涨 3.41%；Lyft 涨 2.83%。

美股中的芯片龙头股集体上涨，英伟达收于 420.43 美元，上涨 3.03%；英特尔收于 61.15 美元，上涨 1.92%；博通收于 317.13 美元，上涨 1.41%；德州仪器收于 136.58 美元，上涨 2.01%；高通收于 93.17 美元，上涨 1.02%；AMD 收于 57.46 美元，上涨 4.40%；应用材料公司涨 2.30%；美光科技涨 3.52%。

在美国上市的主要中概股普遍上涨，网易收于 470.89 美元，上涨 2.98%；阿里巴巴收于 254.81 美元，上涨 3.10%；京东收于 63.40 美元，上涨 2.04%；拼多多收于 84.83 美元，上涨 2.86%；哔哩哔哩收于 42.38 美元，上涨 1.15%；好未来收于 77.04 美元，上涨 4.45%；爱奇艺收于 22.68 美元，上涨 1.66%；跟谁学收于 84.11 美元，上涨 10.47%；微博收于 35.36 美元，上涨 0.00%；新浪涨 0.36%；搜狐涨 2.16%；搜狗涨 0.65%；携程跌 0.59%；前程无忧涨 2.38%；汽车之家涨 0.14%；58 同城跌 0.43%；蔚来涨 15.60%；金山云跌 0.53%。

高盛分析师将亚马逊的目标股价上调至每股 3800 美元；亚马逊股价上涨 7.9%，创下自 2018 年 12 月以来的最高收盘价。Facebook 和奈飞股价分别上涨超过 1%，而苹果和 Alphabet 分别上涨 2.1%和 3.1%。微软股价则上涨了 4.3%。

美国辉瑞和德国 BioNTech 公司报告它们联合研发的候选新冠疫苗的早期积极数据。消息传出后，辉瑞股价上涨了 0.6%，而 BioNTech 股价上涨了 3.4%。

此外，牛津大学与制药巨头阿斯利康宣布，它们联合研发的另一种候选新冠疫苗在早期试验中显示出积极的免疫反应。

根据约翰 · 霍普金斯大学的数据，新冠肺炎病例在美国正以惊人的速度增长，目前在美国确诊病例总计超过 370 万例。

在美国国会议员开始就新的财政刺激措施进行谈判时，交易者也把目光投向了华盛顿。